Не варто забувати, звідки розпочалося широкомасштабне вторгнення рф: Зеленський про "доброту" лукашенка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що білоруський диктатор олександр лукашенко став дуже балакучим в медіа, показуючи який він добрий до українського народу, проте йому не варто забувати, що саме з території білорусі розпочалося широкомасштабне вторгнення росії в Україну. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

лукашенку треба не забувати, зараз він став дуже балакучим в медіа, показує, який він добрий до нашого народу. Нам його доброта о 4 ранку з ракетами, яка прийшла, нам вона не потрібна. Якщо він думає, що він словами заговорить нашу пам’ять, ми все гарно пам’ятаємо, і він все одно буде сплачувати за те, що він зробив, а саме допустив наступ зі своєї території, початок повномасштабної війни прилетів з території білорусі. Ніхто це забувати не буде - сказав Зеленський.

Нагадаємо

білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що Україна незабаром може зникнути як держава. Він закликав Президента Володимира Зеленського "сісти і домовитися" з росією.