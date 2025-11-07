Не варто забувати, звідки розпочалося широкомасштабне вторгнення рф: Зеленський про "доброту" лукашенка

ukenru
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 22942 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 19349 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 26339 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 14684 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian11:56 • 10970 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 7230 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 8098 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 14766 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 26423 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 19429 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 23018 перегляди
Не варто забувати, звідки розпочалося широкомасштабне вторгнення рф: Зеленський про "доброту" лукашенка

Київ • УНН

 • 118 перегляди

лукашенко буде сплачувати за те, що допустив наступ на Україну зі своєї території, адже початок повномасштабної війни "прилетів" з території білорусі, наголосив Зеленський.

Не варто забувати, звідки розпочалося широкомасштабне вторгнення рф: Зеленський про "доброту" лукашенка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що білоруський диктатор олександр лукашенко став дуже балакучим в медіа, показуючи який він добрий до українського народу, проте йому не варто забувати, що саме з території білорусі розпочалося широкомасштабне вторгнення росії в Україну. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

лукашенку треба не забувати, зараз він став дуже балакучим в медіа, показує, який він добрий до нашого народу. Нам його доброта о 4 ранку з ракетами, яка прийшла, нам вона не потрібна. Якщо він думає, що він словами заговорить нашу пам’ять, ми все гарно пам’ятаємо, і він все одно буде сплачувати за те, що він зробив, а саме допустив наступ зі своєї території, початок повномасштабної війни прилетів з території білорусі. Ніхто це забувати не буде 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що Україна незабаром може зникнути як держава. Він закликав Президента Володимира Зеленського "сісти і домовитися" з росією.

Павло Башинський

Політика
Війна в Україні
Білорусь
Володимир Зеленський
Україна