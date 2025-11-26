"Это уместно, мы готовы": лукашенко предложил путину провести переговоры по Украине в минске

Диктатор беларуси александр лукашенко предложил российскому коллеге владимиру путину провести переговоры по Украине в Минске. Об этом сообщили белорусские "СМИ", передает УНН.

Подробности

Эти слова прозвучали из уст Лукашенко во время встречи с путиным в рамках саммита ОДКБ (организация договора о коллективной безопасности - ред) в столице Кыргызстана Бишкеке.

Если у вас будет желание вернуться в минск снова - а это уместно - вы знаете, мы всегда готовы. Что касается Украины, нас часто упрекают... Вы знаете, мы ведем диалоги и с западниками, и с американцами. Когда они начинают об этом говорить, я им задаю вопрос: "Вы что, не знали, что мы не просто родные люди (народы беларуси и россии. - ред)?" У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники - заявил белорусский диктатор.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что белорусский диктатор лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что белорусский диктатор александр лукашенко заплатит за то, что допустил наступление российских войск на Украину с территории беларуси.