"Ми не маємо до цього відношення": лукашенко відхрестився від дронів, що залітають до Польщі

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що білорусь не має відношення до безпілотників, які залітають у Польщу чи Литву. За його словами, мінськ начебто витратив значні кошти на збиття дронів, які нещодавно перетнули повітряний простір Польщі та буцімто попереджав польську сторону, пише УНН із посилання на росЗМІ.

Деталі

"Все, що сьогодні залітає до Польщі, Литви, ми не маємо до цього жодного відношення. Ми спокійно реагуємо відповідними лініями", - сказав він місцевим ЗМІ.

За його словами, востаннє мінськ витратив "величезні кошти", щоб збити половину безпілотників, які летіли до Польщі, після чого білоруські військові начебто повідомили польських колег про наближення дронів.

При цьому лукашенко наголосив, що білорусь збивала повітряні цілі, "не знаючи, чиї вони", оскільки до країни часто залітають безпілотники з росії та України. Однак у Польщі, за його словами, "завили" через дрони навіть після попередження мінська.

"Отже, вони мають якісь задуми. Ми маємо їх розгадати. Ми їх розгадали. І маємо цьому протистояти. Нікому нічого не пояснюючи", - наголосив лукашенко.

Нагадаємо

У ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання у збитті російських дронів, включаючи "шахеди". Пізніше з'явилась інформація, що польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі.