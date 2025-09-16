$41.230.05
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
10:07 • 11712 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
09:54 • 8634 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
09:19 • 14276 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 17693 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 12692 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
07:30 • 26276 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 22741 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 57204 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 66729 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
10:07 • 11719 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
09:19 • 14284 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 17698 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
07:30 • 26277 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 34173 перегляди
"Ми не маємо до цього відношення": лукашенко відхрестився від дронів, що залітають до Польщі

Київ • УНН

 • 448 перегляди

олександр лукашенко стверджує, що білорусь не має відношення до безпілотників, які порушують повітряний простір Польщі та Литви.

"Ми не маємо до цього відношення": лукашенко відхрестився від дронів, що залітають до Польщі

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що білорусь не має відношення до безпілотників, які залітають у Польщу чи Литву. За його словами, мінськ начебто витратив значні кошти на збиття дронів, які нещодавно перетнули повітряний простір Польщі та буцімто попереджав польську сторону, пише УНН із посилання на росЗМІ.

Деталі

"Все, що сьогодні залітає до Польщі, Литви, ми не маємо до цього жодного відношення. Ми спокійно реагуємо відповідними лініями", - сказав він місцевим ЗМІ.

За його словами, востаннє мінськ витратив "величезні кошти", щоб збити половину безпілотників, які летіли до Польщі, після чого білоруські військові начебто повідомили польських колег про наближення дронів.

При цьому лукашенко наголосив, що білорусь збивала повітряні цілі, "не знаючи, чиї вони", оскільки до країни часто залітають безпілотники з росії та України. Однак у Польщі, за його словами, "завили" через дрони навіть після попередження мінська.

"Отже, вони мають якісь задуми. Ми маємо їх розгадати. Ми їх розгадали. І маємо цьому протистояти. Нікому нічого не пояснюючи", - наголосив лукашенко.

Нагадаємо

У ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання у збитті російських дронів, включаючи "шахеди". Пізніше з'явилась інформація, що польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі.

Альона Уткіна

