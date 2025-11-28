лукашенко здійснив "візит доброї волі" до М’янми - другого за час військового правління країни

Фото: AP

Самопроголошений білоруський лідер олександр лукашенко став одним із небагатьох іноземних політиків, які відвідали М’янму після перевороту, посиливши легітимність хунти напередодні суперечливих виборів. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

У п’ятницю державні медіа М’янми повідомили про прибуття лукашенка з візитом "доброї волі". Він став лише другим світовим лідером, який відвідав країну після встановлення військового режиму 2021 року. Поїздка відбулася менш ніж за місяць до виборів, які міжнародні спостерігачі вважають недемократичними. Критики розглядають приїзд як спробу хунти створити видимість зовнішньої підтримки.

Вбили та продали на органи? У М’янмі зникла колишня учасниця білоруського "Голосу" - росЗМІ

білорусь – один із ключових партнерів військового уряду М’янми поряд із Китаєм та росією. Мін Аун Хлаїнг двічі відвідував мінськ минулого року, а обидва режими вважають авторитарними.

На тлі санкцій Заходу, введених після повалення уряду Аун Сан Су Чжі та порушень прав людини, М’янма залишається майже ізольованою. До лукашенка країну відвідав лише прем’єр Камбоджі Хун Сен у 2022 році.

Допомога Пекіна у війнах: хунта М'янми за три тижні витіснила повстанців з міст завдяки озброєнню з Китаю

За даними MRTV, лукашенко провів переговори з Мін Аун Хлаїнгом, обговоривши політичну взаємодію, можливе направлення білоруських спостерігачів та розширення співпраці, включно з військовою. Сторони підписали меморандуми у сферах науки, технологій та економіки.

М'янма затримала 10 тисяч іноземців за онлайн-шахрайство