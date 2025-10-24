Допомога Пекіна у війнах: хунта М'янми за три тижні витіснила повстанців з міст завдяки озброєнню з Китаю
Київ • УНН
Армія хунти М'янми за три тижні повернула населені пункти, раніше відвойовані повстанцями, завдяки допомозі Китаю. Це пов'язано з наміром хунти провести вибори у грудні 2025 року.
Армійські підрозділи хунти М'янми повернули за три тижні населені пункти, які раніше, протягом багатьох місяців, були відвойовані повстанцями. Поворот у долі лінії фронту пов'язаний з допомогою Китаю, який вирішив підтримати хунту в її намірі провести в грудні вибори. Передає УНН, із посиланням на ВВС.
Деталі
Хунта М'янми за допомогою дронів Китаю всього за кілька тижнів змогла обернути ситуацію чотирирічної громадянської війни в країні на свою користь. Наразі у армії режиму з'явилося багато нових солдатів, нове важке озброєння та нові засоби для ударів з повітря.
Якщо у 2024 році повстанці взяли місто Чаукме, на головному шосе, яке веде з М'янми до Китаю. Для цього здобутку знадобилося кілька місяців важких боїв. Тоді у повстанців була перевага, зокрема, за рахунок застосування недорогих дронів. Нещодавно, оновлена армія хунти, використовуючи тисячі дронів Китаю та навчених солдатів, повернула місто фактично "за три тижні".
Військові зараз намагаються відвоювати якнайбільше території саме для того, щоб організувати там вибори. І в них виходить, оскільки вони зробили уроки з минулих помилок і обзавелися новими засобами війни, пише ВВС.
Зброя йде не тільки з КНР, але й з рф. Нововведення: армія хунти почала бомбардувати свого противника з мотопарапланів, на додаток до безперервних "традиційних" бомбових ударів з літаків, отриманих від Китаю.
У Китаї оголошено розслідування проти другого за рангом генерала армії17.10.25, 19:24 • 2804 перегляди
Китаю зацікавлений у намірі хунти М'янми організувати вибори в грудні 2025 року вибори на території, яку зараз військові посиленно відвойовують.
Довідка
У жовтні 2023 року збройний опір хунті М'янми тривав вже два роки. Так званий "Братський альянс" – союз трьох угруповань нацменшин із північного штату Шан – пішов у наступ, який повстанці назвали "Операцією 1027".
"Операція 1027" стала поворотним пунктом: армію хунти застали азненацька і за лічені тижні захопили 180 військових баз і об'єктів. Таким чином, під контроль було взято більшу частину штату Шан.
"Братський альянс" просувався шосе AH 14 у бік другого міста М'янми, Мандалая. Втім хунта вистояла.
Бойові дії в М’янмі тривають попри оголошене припинення вогню після землетрусу07.04.25, 17:50 • 9453 перегляди
Повстанські угруповання штату Шан переоцінили два чинники.
Перший: інші угруповання у 2023 році побачили, що ці три ("Братський альянс") досягають успіху, і теж синхронізували свої атаки, але це було хибно витлумачено як якийсь єдиний рух", - пояснює експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Морган Майклс.
Друге хибне тлумачення, за словами фахівця, стосувалося бойового духу армії.
"Він упав, так, але не настільки, щоб звалилася вся командна структура", - повідомив експерт.
Тим часом Китай посилив охорону кордону та заборонив вивезення продукції подвійного призначення, і це дуже ускладнило повстанцям закупівлю дронів або комплектуючих для них.
Армія хунти навпаки, - отримала хороші засоби і підтягнула свій рівень.
Нагадаємо
У центральній М’янмі щонайменше 24 людини загинули та майже 50 дістали поранення внаслідок атаки армійського параплана на буддійському фестивалі.
У М’янмі в ході громадянської війни зруйновано легендарний віадук, ворогуючі сторони звинувачують одна одну25.08.25, 16:20 • 3602 перегляди