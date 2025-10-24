$41.900.14
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Допомога Пекіна у війнах: хунта М'янми за три тижні витіснила повстанців з міст завдяки озброєнню з Китаю

Київ • УНН

 • 900 перегляди

Армія хунти М'янми за три тижні повернула населені пункти, раніше відвойовані повстанцями, завдяки допомозі Китаю. Це пов'язано з наміром хунти провести вибори у грудні 2025 року.

Допомога Пекіна у війнах: хунта М'янми за три тижні витіснила повстанців з міст завдяки озброєнню з Китаю

Армійські підрозділи хунти М'янми повернули за три тижні населені пункти, які раніше, протягом багатьох місяців, були відвойовані повстанцями. Поворот у долі лінії фронту пов'язаний з допомогою Китаю, який вирішив підтримати хунту в її намірі провести в грудні вибори. Передає УНН, із посиланням на ВВС.

Деталі

Хунта М'янми за допомогою дронів Китаю всього за кілька тижнів змогла обернути ситуацію чотирирічної громадянської війни в країні на свою користь. Наразі у армії режиму з'явилося багато нових солдатів, нове важке озброєння та нові засоби для ударів з повітря.

Якщо у 2024 році повстанці взяли місто Чаукме, на головному шосе, яке веде з М'янми до Китаю. Для цього здобутку знадобилося кілька місяців важких боїв. Тоді у повстанців була перевага, зокрема, за рахунок застосування недорогих дронів. Нещодавно, оновлена ​​армія хунти, використовуючи тисячі дронів Китаю та навчених солдатів, повернула місто фактично "за три тижні".

Військові зараз намагаються відвоювати якнайбільше території саме для того, щоб організувати там вибори. І в них виходить, оскільки вони зробили уроки з минулих помилок і обзавелися новими засобами війни, пише ВВС.

Зброя йде не тільки з КНР, але й з рф. Нововведення: армія хунти почала бомбардувати свого противника з мотопарапланів, на додаток до безперервних "традиційних" бомбових ударів з літаків, отриманих від Китаю.

У Китаї оголошено розслідування проти другого за рангом генерала армії17.10.25, 19:24 • 2804 перегляди

Китаю зацікавлений у намірі хунти М'янми організувати вибори в грудні 2025 року вибори на території, яку зараз військові посиленно відвойовують. 

Довідка

У жовтні 2023 року збройний опір хунті М'янми  тривав вже два роки. Так званий "Братський альянс" – союз трьох угруповань нацменшин із північного штату Шан – пішов у наступ, який повстанці назвали "Операцією 1027".

"Операція 1027" стала поворотним пунктом: армію хунти застали азненацька і за лічені тижні захопили 180 військових баз і об'єктів. Таким чином, під контроль було взято більшу частину штату Шан.

"Братський альянс" просувався шосе AH 14 у бік другого міста М'янми, Мандалая. Втім хунта вистояла. 

Бойові дії в М’янмі тривають попри оголошене припинення вогню після землетрусу07.04.25, 17:50 • 9453 перегляди

Повстанські угруповання штату Шан переоцінили два чинники.

Перший: інші угруповання у 2023 році побачили, що ці три ("Братський альянс") досягають успіху, і теж синхронізували свої атаки, але це було хибно витлумачено як якийсь єдиний рух", - пояснює експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Морган Майклс.

Друге хибне тлумачення, за словами фахівця, стосувалося бойового духу армії.

"Він упав, так, але не настільки, щоб звалилася вся командна структура", - повідомив експерт.

Тим часом Китай посилив охорону кордону та заборонив вивезення продукції подвійного призначення, і це дуже ускладнило повстанцям закупівлю дронів або комплектуючих для них.

Армія хунти навпаки, - отримала хороші засоби і підтягнула свій рівень.

Нагадаємо

У центральній М’янмі щонайменше 24 людини загинули та майже 50 дістали поранення внаслідок атаки армійського параплана на буддійському фестивалі. 

У М’янмі в ході громадянської війни зруйновано легендарний віадук, ворогуючі сторони звинувачують одна одну25.08.25, 16:20 • 3602 перегляди

Ігор Тележніков

