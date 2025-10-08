$41.320.03
Ексклюзив
13:46 • 8854 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 19377 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 22069 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 24197 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 22449 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 20810 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18959 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21604 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19447 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17675 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
24 загиблих та півсотні поранених: армійський параплан атакував буддійський фестиваль у М'янмі

Київ • УНН

 • 842 перегляди

У центральній М’янмі щонайменше 24 людини загинули та майже 50 дістали поранення внаслідок атаки армійського параплана на буддійському фестивалі. Військові скинули дві бомби на мирний протест під час святкування, що призвело до численних жертв серед цивільного населення.

24 загиблих та півсотні поранених: армійський параплан атакував буддійський фестиваль у М'янмі

Щонайменше 24 людей загинули та майже пів сотні дістали поранення внаслідок атаки армійського параплана на буддійському фестивалі в центральній М’янмі. За словами речника уряду у вигнанні, військові скинули дві бомби на мирний протест під час святкування, що призвело до численних жертв серед цивільного населення. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася в понеділок увечері в містечку Чаунг У, регіон Сагаїнг, де близько сотні людей зібралися на свято Тхадін’ют – фестиваль повного місяця, який цього року став ще й символічним протестом проти військової диктатури. Присутні вимагали звільнення політичних в’язнів, включно з Аун Сан Су Чжі, демократично обраною лідеркою, усунутою під час перевороту 2021 року.

За свідченнями очевидців, військові парамотори з’явилися несподівано.

Все сталося за сім хвилин. Ми намагалися завершити протест, коли отримали попередження про можливу атаку, але вони прилетіли раніше, ніж ми очікували 

– розповів представник місцевих Сил народної оборони BBC Burmese.

Він додав, що сам отримав поранення ноги, тоді як багато людей поруч із ним загинули.

Місцеві жителі повідомляють про жахливі наслідки вибуху. 

Дітей повністю розірвало на шматки 

– сказала агенції AFP жінка, яка брала участь в організації заходу. 

Вона зазначила, що під час похоронів "вони все ще збирали частини тіл".

У заяві Amnesty International зазначається, що використання хунтою моторизованих парапланів для атак на громади є частиною "тривожної тенденції".

Напад має стати жахливим сигналом тривоги про те, що цивільне населення М’янми потребує термінового захисту 

– наголосив Джо Фрімен, дослідник організації. 

Він закликав регіональний блок АСЕАН "посилити тиск на хунту та переглянути підхід, який майже п’ять років не дав результатів".

Контекст

З часу перевороту 2021 року в М’янмі загинули тисячі людей, а мільйони стали біженцями. Втративши контроль над більш ніж половиною території, військова хунта веде масштабну кампанію авіаударів і бомбардувань, отримуючи технічну підтримку з Китаю та росії.Пекін, за даними джерел BBC, не лише постачає безпілотники, а й чинить тиск на повстанців, щоб ті припинили допомагати опозиційним силам.

Як повідомляє бірманська служба BBC, армія дедалі частіше використовує парамотори через нестачу літаків і гелікоптерів та обмежений доступ до авіаційного палива внаслідок міжнародних санкцій.Аналітики попереджають, що подібні напади стають звичним інструментом залякування цивільного населення, тоді як світова спільнота залишається бездіяльною.

У М’янмі в ході громадянської війни зруйновано легендарний віадук, ворогуючі сторони звинувачують одна одну25.08.25, 16:20 • 3583 перегляди

