Щонайменше 24 людей загинули та майже пів сотні дістали поранення внаслідок атаки армійського параплана на буддійському фестивалі в центральній М’янмі. За словами речника уряду у вигнанні, військові скинули дві бомби на мирний протест під час святкування, що призвело до численних жертв серед цивільного населення. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася в понеділок увечері в містечку Чаунг У, регіон Сагаїнг, де близько сотні людей зібралися на свято Тхадін’ют – фестиваль повного місяця, який цього року став ще й символічним протестом проти військової диктатури. Присутні вимагали звільнення політичних в’язнів, включно з Аун Сан Су Чжі, демократично обраною лідеркою, усунутою під час перевороту 2021 року.

За свідченнями очевидців, військові парамотори з’явилися несподівано.

Все сталося за сім хвилин. Ми намагалися завершити протест, коли отримали попередження про можливу атаку, але вони прилетіли раніше, ніж ми очікували – розповів представник місцевих Сил народної оборони BBC Burmese.

Він додав, що сам отримав поранення ноги, тоді як багато людей поруч із ним загинули.

Місцеві жителі повідомляють про жахливі наслідки вибуху.

Дітей повністю розірвало на шматки – сказала агенції AFP жінка, яка брала участь в організації заходу.

Вона зазначила, що під час похоронів "вони все ще збирали частини тіл".

У заяві Amnesty International зазначається, що використання хунтою моторизованих парапланів для атак на громади є частиною "тривожної тенденції".

Напад має стати жахливим сигналом тривоги про те, що цивільне населення М’янми потребує термінового захисту – наголосив Джо Фрімен, дослідник організації.

Він закликав регіональний блок АСЕАН "посилити тиск на хунту та переглянути підхід, який майже п’ять років не дав результатів".

Контекст

З часу перевороту 2021 року в М’янмі загинули тисячі людей, а мільйони стали біженцями. Втративши контроль над більш ніж половиною території, військова хунта веде масштабну кампанію авіаударів і бомбардувань, отримуючи технічну підтримку з Китаю та росії.Пекін, за даними джерел BBC, не лише постачає безпілотники, а й чинить тиск на повстанців, щоб ті припинили допомагати опозиційним силам.

Як повідомляє бірманська служба BBC, армія дедалі частіше використовує парамотори через нестачу літаків і гелікоптерів та обмежений доступ до авіаційного палива внаслідок міжнародних санкцій.Аналітики попереджають, що подібні напади стають звичним інструментом залякування цивільного населення, тоді як світова спільнота залишається бездіяльною.

