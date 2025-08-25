У М’янмі в ході громадянської війни зруйновано легендарний віадук, ворогуючі сторони звинувачують одна одну
Київ • УНН
Військовий уряд М'янми та повстанці обмінялися звинуваченнями щодо пошкодження залізничного мосту Гоктхейк. Одна секція віадука довжиною 18 метрів зазнала серйозних руйнувань, відновлення може затягнутися через контроль району етнічними угрупованнями.
У М’янмі розгорівся новий інформаційний фронт: військовий уряд і повстанці з "Армії національного визволення Таанг" обмінялися звинуваченнями щодо пошкодження одного з найвідоміших символів країни – залізничного мосту Гоктхейк, збудованого ще в колоніальну епоху. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Генерал-майор Зав Мін Тун речник Ради національної оборони та безпеки заявив, що саме повстанці підірвали міст мінами. Водночас у TNLA переконують, що пошкодження спричинив урядовий ударний дрон, який мав на меті атаку їхньої бази, але влучив у конструкцію.
Йдеться про унікальний віадук довжиною 690 метрів, завершений у 1900 році, який вважається найвищим мостом М’янми, він приваблював тисячі туристів. Тепер влада підтверджує, що одна секція споруди завдовжки близько 18 метрів між опорами зазнала серйозних руйнувань. За словами речника військового уряду, відновлення може затягнутися, адже район перебуває під контролем кількох етнічних угруповань.
Понад 1000 людей загинули внаслідок землетрусу в М'янмі29.03.25, 09:08 • 12210 переглядiв
Ситуація розгортається на тлі затяжної громадянської війни, що триває з 2021 року після військового перевороту. Минулого місяця лідер військового уряду Мін Аун Хлаїн скасував надзвичайний стан, заявивши про підготовку до загальних виборів у грудні. Втім, Захід уже визнав ці плани нелегітимними, називаючи їх спробою легалізувати військовий режим на тлі політичної та економічної кризи.
Для М’янми руйнування Гоктхейкського мосту стало не лише інфраструктурним ударом, а й символічним – війна дедалі більше знищує історичні пам’ятки, що об’єднували країну.
Бойові дії в М’янмі тривають попри оголошене припинення вогню після землетрусу07.04.25, 17:50 • 9340 переглядiв