В Мьянме в ходе гражданской войны разрушен легендарный виадук, враждующие стороны обвиняют друг друга

$41.280.07
47.910.07
ukru
Эксклюзив
13:29 • 286 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 328 просмотра
Выезд за границу мужчин до 24 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
11:41 • 5368 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 78562 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 82066 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 43472 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 52666 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 60012 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 48443 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 40947 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4м/с
43%
748мм
Популярные новости
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 35716 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево25 августа, 06:04 • 37528 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего25 августа, 06:05 • 14534 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto25 августа, 06:33 • 41496 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности10:57 • 10145 просмотра
публикации
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 292 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 78579 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 82081 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 85762 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 118365 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Дональд Трамп
Кит Келлог
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Одесская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 30167 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 67778 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 51380 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 50646 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 52369 просмотра
Актуальное
Chevrolet Aveo
Доллар США
Гривна
Боеприпасы
Евро

В Мьянме в ходе гражданской войны разрушен легендарный виадук, враждующие стороны обвиняют друг друга

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Военное правительство Мьянмы и повстанцы обменялись обвинениями по поводу повреждения железнодорожного моста Гоктхейк. Одна секция виадука длиной 18 метров получила серьезные разрушения, восстановление может затянуться из-за контроля района этническими группировками.

В Мьянме в ходе гражданской войны разрушен легендарный виадук, враждующие стороны обвиняют друг друга

В Мьянме разгорелся новый информационный фронт: военное правительство и повстанцы из «Армии национального освобождения Таанг» обменялись обвинениями в повреждении одного из самых известных символов страны – железнодорожного моста Гоктхейк, построенного еще в колониальную эпоху. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Генерал-майор Зав Мин Тун, представитель Совета национальной обороны и безопасности, заявил, что именно повстанцы подорвали мост минами. В то же время в TNLA утверждают, что повреждение вызвал правительственный ударный дрон, который имел целью атаковать их базу, но попал в конструкцию.

Речь идет об уникальном виадуке длиной 690 метров, завершенном в 1900 году, который считается самым высоким мостом Мьянмы, он привлекал тысячи туристов. Теперь власти подтверждают, что одна секция сооружения длиной около 18 метров между опорами получила серьезные разрушения. По словам представителя военного правительства, восстановление может затянуться, так как район находится под контролем нескольких этнических группировок.

Более 1000 человек погибли в результате землетрясения в Мьянме29.03.25, 09:08 • 12210 просмотров

Ситуация разворачивается на фоне затяжной гражданской войны, продолжающейся с 2021 года после военного переворота. В прошлом месяце лидер военного правительства Мин Аун Хлаин отменил чрезвычайное положение, заявив о подготовке к всеобщим выборам в декабре. Впрочем, Запад уже признал эти планы нелегитимными, называя их попыткой легализовать военный режим на фоне политического и экономического кризиса.

Для Мьянмы разрушение Гоктхейкского моста стало не только инфраструктурным ударом, но и символическим – война все больше уничтожает исторические памятники, объединявшие страну.

Боевые действия в Мьянме продолжаются, несмотря на объявленное прекращение огня после землетрясения07.04.25, 17:50 • 9346 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Выборы
Bloomberg News
Bloomberg L.P.
Мьянма