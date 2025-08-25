В Мьянме в ходе гражданской войны разрушен легендарный виадук, враждующие стороны обвиняют друг друга
Военное правительство Мьянмы и повстанцы обменялись обвинениями по поводу повреждения железнодорожного моста Гоктхейк. Одна секция виадука длиной 18 метров получила серьезные разрушения, восстановление может затянуться из-за контроля района этническими группировками.
В Мьянме разгорелся новый информационный фронт: военное правительство и повстанцы из «Армии национального освобождения Таанг» обменялись обвинениями в повреждении одного из самых известных символов страны – железнодорожного моста Гоктхейк, построенного еще в колониальную эпоху. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Генерал-майор Зав Мин Тун, представитель Совета национальной обороны и безопасности, заявил, что именно повстанцы подорвали мост минами. В то же время в TNLA утверждают, что повреждение вызвал правительственный ударный дрон, который имел целью атаковать их базу, но попал в конструкцию.
Речь идет об уникальном виадуке длиной 690 метров, завершенном в 1900 году, который считается самым высоким мостом Мьянмы, он привлекал тысячи туристов. Теперь власти подтверждают, что одна секция сооружения длиной около 18 метров между опорами получила серьезные разрушения. По словам представителя военного правительства, восстановление может затянуться, так как район находится под контролем нескольких этнических группировок.
Ситуация разворачивается на фоне затяжной гражданской войны, продолжающейся с 2021 года после военного переворота. В прошлом месяце лидер военного правительства Мин Аун Хлаин отменил чрезвычайное положение, заявив о подготовке к всеобщим выборам в декабре. Впрочем, Запад уже признал эти планы нелегитимными, называя их попыткой легализовать военный режим на фоне политического и экономического кризиса.
Для Мьянмы разрушение Гоктхейкского моста стало не только инфраструктурным ударом, но и символическим – война все больше уничтожает исторические памятники, объединявшие страну.
