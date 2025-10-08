$41.320.03
24 погибших и полсотни раненых: армейский параплан атаковал буддийский фестиваль в Мьянме

Киев • УНН

 • 688 просмотра

В центральной Мьянме по меньшей мере 24 человека погибли и почти 50 получили ранения в результате атаки армейского параплана на буддийском фестивале. Военные сбросили две бомбы на мирный протест во время празднования, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

24 погибших и полсотни раненых: армейский параплан атаковал буддийский фестиваль в Мьянме

По меньшей мере 24 человека погибли и почти полсотни получили ранения в результате атаки армейского параплана на буддийском фестивале в центральной Мьянме. По словам представителя правительства в изгнании, военные сбросили две бомбы на мирный протест во время празднования, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Подробности

Трагедия произошла в понедельник вечером в городке Чаунг У, регион Сагаинг, где около сотни человек собрались на праздник Тхадиньют – фестиваль полнолуния, который в этом году стал еще и символическим протестом против военной диктатуры. Присутствующие требовали освобождения политических заключенных, включая Аун Сан Су Чжи, демократически избранную лидера, отстраненную во время переворота 2021 года.

По свидетельствам очевидцев, военные парамоторы появились неожиданно.

Все произошло за семь минут. Мы пытались завершить протест, когда получили предупреждение о возможной атаке, но они прилетели раньше, чем мы ожидали 

– рассказал представитель местных Сил народной обороны BBC Burmese.

Он добавил, что сам получил ранение ноги, тогда как многие люди рядом с ним погибли.

Местные жители сообщают об ужасных последствиях взрыва. 

Детей полностью разорвало на куски 

– сказала агентству AFP женщина, участвовавшая в организации мероприятия. 

Она отметила, что во время похорон "они все еще собирали части тел".

В заявлении Amnesty International отмечается, что использование хунтой моторизованных парапланов для атак на общины является частью "тревожной тенденции".

Нападение должно стать ужасным сигналом тревоги о том, что гражданское население Мьянмы нуждается в срочной защите 

– подчеркнул Джо Фримен, исследователь организации. 

Он призвал региональный блок АСЕАН "усилить давление на хунту и пересмотреть подход, который почти пять лет не дал результатов".

Контекст

Со времени переворота 2021 года в Мьянме погибли тысячи людей, а миллионы стали беженцами. Потеряв контроль над более чем половиной территории, военная хунта ведет масштабную кампанию авиаударов и бомбардировок, получая техническую поддержку из Китая и россии. Пекин, по данным источников BBC, не только поставляет беспилотники, но и оказывает давление на повстанцев, чтобы те прекратили помогать оппозиционным силам.

Как сообщает бирманская служба BBC, армия все чаще использует парамоторы из-за нехватки самолетов и вертолетов и ограниченного доступа к авиационному топливу вследствие международных санкций. Аналитики предупреждают, что подобные нападения становятся привычным инструментом запугивания гражданского населения, тогда как мировое сообщество остается бездействующим.

Степан Гафтко

Новости Мира
Мьянма
Китай