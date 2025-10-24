Помощь Пекина в войнах: хунта Мьянмы за три недели вытеснила повстанцев из городов благодаря вооружению из Китая

Армейские подразделения хунты Мьянмы за три недели вернули населенные пункты, которые ранее, в течение многих месяцев, были отвоеваны повстанцами. Поворот в судьбе линии фронта связан с помощью Китая, который решил поддержать хунту в ее намерении провести в декабре выборы. Передает УНН, со ссылкой на ВВС.

Детали

Хунта Мьянмы с помощью дронов Китая всего за несколько недель смогла обратить ситуацию четырехлетней гражданской войны в стране в свою пользу. Сейчас у армии режима появилось много новых солдат, новое тяжелое вооружение и новые средства для ударов с воздуха.

Если в 2024 году повстанцы взяли город Чаукме, на главном шоссе, которое ведет из Мьянмы в Китай. Для этого достижения понадобилось несколько месяцев тяжелых боев. Тогда у повстанцев было преимущество, в частности, за счет применения недорогих дронов. Недавно обновленная армия хунты, используя тысячи дронов Китая и обученных солдат, вернула город фактически "за три недели".

Военные сейчас пытаются отвоевать как можно больше территории именно для того, чтобы организовать там выборы. И у них получается, поскольку они извлекли уроки из прошлых ошибок и обзавелись новыми средствами войны, пишет ВВС.

Оружие идет не только из КНР, но и из РФ. Нововведение: армия хунты начала бомбардировать своего противника с мотопарапланов, в дополнение к непрерывным "традиционным" бомбовым ударам с самолетов, полученных от Китая.

В Китае объявлено расследование против второго по рангу генерала армии

Китай заинтересован в намерении хунты Мьянмы организовать выборы в декабре 2025 года на территории, которую сейчас военные усиленно отвоевывают.

Справка

В октябре 2023 года вооруженное сопротивление хунте Мьянмы длилось уже два года. Так называемый "Братский альянс" – союз трех группировок нацменьшинств из северного штата Шан – пошел в наступление, которое повстанцы назвали "Операцией 1027".

"Операция 1027" стала поворотным пунктом: армию хунты застали врасплох и за считанные недели захватили 180 военных баз и объектов. Таким образом, под контроль была взята большая часть штата Шан.

"Братский альянс" продвигался по шоссе AH 14 в сторону второго города Мьянмы, Мандалая. Впрочем, хунта выстояла.

Повстанческие группировки штата Шан переоценили два фактора.

Первый: другие группировки в 2023 году увидели, что эти три ("Братский альянс") добиваются успеха, и тоже синхронизировали свои атаки, но это было ошибочно истолковано как некое единое движение", - объясняет эксперт Международного института стратегических исследований Морган Майклс.

Второе ошибочное толкование, по словам специалиста, касалось боевого духа армии.

"Он упал, да, но не настолько, чтобы рухнула вся командная структура", - сообщил эксперт.

Тем временем Китай усилил охрану границы и запретил вывоз продукции двойного назначения, и это очень усложнило повстанцам закупку дронов или комплектующих для них.

Армия хунты наоборот, - получила хорошие средства и подтянула свой уровень.

Напомним

В центральной Мьянме по меньшей мере 24 человека погибли и почти 50 получили ранения в результате атаки армейского параплана на буддийском фестивале.

