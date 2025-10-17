$41.640.12
17:29 • 1590 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 8082 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
14:20 • 13440 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 16580 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
12:25 • 11756 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
11:59 • 15903 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 13860 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
17 октября, 11:03 • 15086 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20909 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 50600 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
В Китае объявлено расследование против второго по рангу генерала армии

Киев • УНН

 • 1384 просмотра

В КНР, в рамках антикоррупционной кампании президента Си Цзиньпина, начато публичное расследование коррупции в отношении давно исчезнувшего высокопоставленного генерала Хэ Вэйдуна.

В Китае объявлено расследование против второго по рангу генерала армии
Китайский генерал Хэ Вэйдун

Почти 10 военных офицеров обвиняются в коррупции по делам о "чрезвычайно крупных суммах денег", передает УНН со ссылкой на ANP, EFE и ORF.

Подробности

Китай начал публичное расследование дела о коррупции против второго по рангу генерала армии, генерала Хэ Вэйдуна. Министерство обороны КНР сегодня объявило, что Хэ Вэйдун, генерал Народно-освободительной армии и заместитель председателя важного Центрального военного совета, подозревается в совершении серьезных должностных преступлений, связанных с "чрезвычайно крупными суммами денег".

Еще восемь офицеров были исключены из Коммунистической партии Китая, а их дела переданы властям для расследования, объявило Министерство обороны КНР.

Это первый случай со времен Культурной революции 1966–1976 годов, когда действующий генерал был уволен и привлечен по подозрению в серьезной коррупции. В последний раз Хэ Вэйдуна видели на публике в марте 2025 года, во время заседаний Народного съезда народных представителей.

Ранее, в Центральном военном совете 68-летний Вэйдун занимал должность заместителя председателя после Чжан Юся. Он был лишь на один иерархический уровень ниже председателя этого высшего военного руководящего органа, президента и лидера партии Си Цзиньпина.

Напомним

Си Цзиньпин уволил генерала в рамках борьбы с коррупцией в Народно-освободительной армии Китая.

Китай активно демонстрирует намерение формировать мировой порядок на фоне ухода США от международных организаций. Премьер-министр Китая Ли Цян на Генассамблее ООН заявил, что страна готова взять на себя ответственность и принесет миру больше позитивной энергии.

Ким Чен Ын пообещал превратить КНДР в "лучший социалистический рай в мире" накануне 80-летия Трудовой партии.

Преступные группы из Китая превратили надоедливые мошеннические SMS в миллиардный бизнес, с помощью которого за последние три года похитили более $1 млрд, сообщают американские следователи.

Игорь Тележников

Новости Мира
Си Цзиньпин
Китай