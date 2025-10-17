В Китае объявлено расследование против второго по рангу генерала армии
Киев • УНН
В КНР, в рамках антикоррупционной кампании президента Си Цзиньпина, начато публичное расследование коррупции в отношении давно исчезнувшего высокопоставленного генерала Хэ Вэйдуна.
Почти 10 военных офицеров обвиняются в коррупции по делам о "чрезвычайно крупных суммах денег", передает УНН со ссылкой на ANP, EFE и ORF.
Китай начал публичное расследование дела о коррупции против второго по рангу генерала армии, генерала Хэ Вэйдуна. Министерство обороны КНР сегодня объявило, что Хэ Вэйдун, генерал Народно-освободительной армии и заместитель председателя важного Центрального военного совета, подозревается в совершении серьезных должностных преступлений, связанных с "чрезвычайно крупными суммами денег".
Еще восемь офицеров были исключены из Коммунистической партии Китая, а их дела переданы властям для расследования, объявило Министерство обороны КНР.
Это первый случай со времен Культурной революции 1966–1976 годов, когда действующий генерал был уволен и привлечен по подозрению в серьезной коррупции. В последний раз Хэ Вэйдуна видели на публике в марте 2025 года, во время заседаний Народного съезда народных представителей.
Ранее, в Центральном военном совете 68-летний Вэйдун занимал должность заместителя председателя после Чжан Юся. Он был лишь на один иерархический уровень ниже председателя этого высшего военного руководящего органа, президента и лидера партии Си Цзиньпина.
Си Цзиньпин уволил генерала в рамках борьбы с коррупцией в Народно-освободительной армии Китая.
Китай активно демонстрирует намерение формировать мировой порядок на фоне ухода США от международных организаций. Премьер-министр Китая Ли Цян на Генассамблее ООН заявил, что страна готова взять на себя ответственность и принесет миру больше позитивной энергии.
Ким Чен Ын пообещал превратить КНДР в "лучший социалистический рай в мире" накануне 80-летия Трудовой партии.
