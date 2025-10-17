У Китаї оголошено розслідування проти другого за рангом генерала армії
Київ • УНН
В КНР, рамках антикорупційної кампанії президента Сі Цзіньпіна, розпочав публічне розслідування корупції щодо давно зниклого високопоставленого генерала Хе Вейдуна.
Майже 10 військових офіцерів звинувачують у корупції у справах щодо "надзвичайно великих сум грошей", передає УНН із посиланням на ANP, EFE та ORF.
Деталі
Китай розпочав публічне розслідування у справі щодо корупції проти другого за рангом генерала армії, генерала Хе Вейдуна. Міністерство оборони КНР сьогодні оголосило, що Хе Вейдун, генерал Народно-визвольної армії та заступник голови важливої Центральної військової ради, порушив підозрюється у скоєнні серйозних посадових злочинів, пов'язаних з "надзвичайно великими сумами грошей".
Ще вісім офіцерів були виключені з Комуністичної партії Китаю, а їх справи передані владі для розслідування, оголосило Міністерство Оборони КНР.
Це перший випадок з часів Культурної революції 1966–1976 років, коли чинного генерала було звільнено і притягнуто за підозрою у серйозній корупції. Востаннє Хе Вейдуна бачили на публіці в березні 2025 року, під час засідань Народного з'їзду народних представників.
Раніше, у Центральній військовій раді 68-річний Вейдун обіймав посаду заступника голови після Чжан Юся. Він був лише на один ієрархічний рівень нижче голови цього найвищого військового керівного органу, президента та лідера партії Сі Цзіньпіна.
Нагадаємо
Сі Цзіньпін звільнив генерала в рамках боротьби з корупцією у Народно-визвольній армії Китаю.
Китай активно демонструє намір формувати світовий порядок, на тлі відходу США від міжнародних організацій. Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян на Генасамблеї ООН заявив, що країна готова взяти на себе відповідальність та принесе світу більше позитивної енергії.
Кім Чен Ин пообіцяв перетворити КНДР на "найкращий соціалістичний рай у світі" напередодні 80-річчя Трудової партії.
