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Financial Times

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Вперше за 60 років: у Китаї провідного генерала усунули від посади через корупційний скандал - FT

Київ • УНН

 • 3972 перегляди

Сі Цзіньпін звільнив генерала Хе Вейдонга в рамках боротьби з корупцією у Народно-визвольній армії Китаю. Це стало першим за 60 років випадком звільнення чиновника такого високого рангу.

Вперше за 60 років: у Китаї провідного генерала усунули від посади через корупційний скандал - FT

Президент Китаю Сі Цзіньпін звільнив генерала "номер два" Хе Вейдонга в Народно-визвольній армії Китаю (НВАК) в рамках боротьби з корупцією в армії. Це перше за шість десятиліть звільнення чиновника такого високого рангу, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Повідомляється, що генерал Хе Вейдонг був знятий зі своєї посади протягом останніх тижнів. Окрім того, що Вейдонг є офіцером другого рангу в НВАК, він також входить до складу Політбюро Комуністичної партії.

Зняття Хе Вейдонга відбулося після того, як шість місяців тому Сі відсторонив від посади Мяо Хуа - одного з шести високопосадовців Центральної військової комісії (ЦВК) - за "серйозні порушення дисципліни". Цей термін зазвичай використовується для позначення корупції в китайських збройних силах.

Хоча китайський уряд не зробив офіційної заяви, кілька джерел повідомляють, що генерал Вейдонг був затриманий і допитаний, можливо, у справі про корупцію. Останнім часом він не з'являвся на публічних заходах, що викликає питання щодо його посади.

Експерти вважають, що Сі Цзіньпін намагається переконатися, що військові лояльні до Комуністичної партії і готові прийняти глобальні виклики. Ніл Томас, експерт з Китаю, сказав: "Це показує, наскільки серйозно Сі ставиться до боротьби з корупцією в армії".

За останні два роки президент Сі звільнив кількох вищих військових керівників, в тому числі двох керівників ракетних військ НВАК, які контролюють частину ядерної зброї Китаю, і двох колишніх міністрів оборони - Вей Фенхе і Лі Шанфу. Як повідомляється, всі вони були звільнені через корупцію.

Сі Цзіньпін пообіцяв посилити боротьбу з корупцією у Китаї09.01.24, 05:38 • 27049 переглядiв

Інші високопосадовці також були звільнені останнім часом, в тому числі колишній міністр закордонних справ Цинь Ган, який колись вважався близьким до Сі Цзіньпіна. Ці кроки призвели до того, що дехто вважає, що в керівництві Китаю може зростати нестабільність.

Звільнення генерала Вейдонга відбувається в той час, коли Китай стикається з іншими серйозними викликами, в тому числі економічними проблемами і зростанням напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами. У такі часи збереження єдності і контролю над збройними силами стає ще більш важливим для китайських лідерів.

Минулого року з'явилися повідомлення, що нинішній міністр оборони Дун Цзюнь також перебував під слідством. Однак тепер джерела повідомляють, що його виправдали. Нещодавно він зустрічався в Пекіні з керівником військово-повітряних сил Пакистану.

Уряд Китаю поки що не коментує ситуацію з генералом Вейдонгом, що залишає багато запитань про те, що буде далі в цій антикорупційній кампанії на високому рівні.

Доповнення

Китай почав розслідування щодо свого міністра оборони у зв'язку з останнім корупційним скандалом, що торкнувся верхівки Народно-визвольної армії країни.

Колишнього віцепрезидента Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) Чжана Хунлі засудили до смертної кари з відстрочкою виконання вироку за отримання хабарів.

Китай вперше почав розслідування корупції щодо Чжана, колишнього віце-президента ICBC, наприкінці 2023 року. Пізніше, у травні минулого року, він був заарештований і звинувачений у хабарництві.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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