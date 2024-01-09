Сі Цзіньпін пообіцяв посилити боротьбу з корупцією у Китаї

Президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв посилити антикорупційні заходи в країні, особливо в капіталомістких секторах, а також зробити більш жорстким покарання для людей, які пропонують хабарі, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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Під час засідання Центральної комісії Комуністичної партії з перевірки дисципліни в понеділок він закликав посилити перевірки для запобігання поширенню хабарництва в нових секторах, а чиновників – швидко впоратися з тим, що він назвав "прихованою корупцією".

Основними напрямками він виділив фінанси, енергетику, інфраструктуру, фармацевтику та державні компанії.

З моменту вступу на посаду в 2012 році Сі неодноразово заявляв про відсутність терпимості до корупції, а його фірмова кампанія охопила такі галузі, як охорона здоров’я та фінанси.

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Минулого року в пастку потрапила рекордна кількість вищих кадрів, а розслідування проти високопоставлених банкірів, зокрема колишнього голову Bank of China Лю Лянґе та колишнього віце-президента Банку розвитку Китаю Чжоу Цінью, викликало хвилі у фінансовому секторі.

За словами Сі Цзіньпіна, Китай суворіше каратиме осіб, винних у пропонуванні хабаря. Хоча Сі назвав десятирічну боротьбу з корупцією переконливою, він також сказав, що ситуація залишається складною.