Си Цзиньпин пообещал усилить борьбу с коррупцией в Китае

Президент Китая Си Цзиньпин пообещал усилить антикоррупционные меры в стране, особенно в капиталоемких секторах, а также ужесточить наказание для людей, которые предлагают взятки, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Во время заседания Центральной комиссии Коммунистической партии по проверке дисциплины в понедельник он призвал усилить проверки для предотвращения распространения взяточничества в новых секторах, а чиновников - быстро справиться с тем, что он назвал "скрытой коррупцией".

Основными направлениями он выделил финансы, энергетику, инфраструктуру, фармацевтику и государственные компании.

С момента вступления в должность в 2012 году Си неоднократно заявлял об отсутствии терпимости к коррупции, а его фирменная кампания охватила такие отрасли, как здравоохранение и финансы.

В Китае назначили нового главу Минобороны

В прошлом году в ловушку попало рекордное количество высших кадров, а расследование против высокопоставленных банкиров, в частности бывшего председателя Bank of China Лю Лянґе и бывшего вице-президента Банка развития Китая Чжоу Цинью, вызвало волны в финансовом секторе.

По словам Си Цзиньпина, Китай будет строже наказывать лиц, виновных в предложении взятки. Хотя Си назвал десятилетнюю борьба с коррупцией убедительной, он также сказал, что ситуация остаётся сложной.