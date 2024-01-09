Си Цзиньпин пообещал усилить борьбу с коррупцией в Китае

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
  •  131375 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
  •  151477 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
  •  129565 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
  •  130021 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
  •  128618 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
  •  125908 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  141270 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  214160 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  241142 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  210216 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  201095 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  365615 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  186820 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  376258 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  164365 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Си Цзиньпин пообещал усилить борьбу с коррупцией в Китае

Си Цзиньпин пообещал активизировать антикоррупционные усилия Китая, особенно в ключевых секторах, и ужесточить наказание за взяточничество.

Новости Мира •   •  11700 просмотра
Си Цзиньпин пообещал усилить борьбу с коррупцией в Китае

Во время проверки на некоторых самолетах Boeing 737 MAX 9 обнаружили ослабленные болты

После недавнего инцидента United обнаружила ослабленные болты на самолетах 737 MAX 9, что привело к проведению проверок и вызвало беспокойство относительно производственного процесса компании Boeing.

Новости Мира •   •  14380 просмотра
Во время проверки на некоторых самолетах Boeing 737 MAX 9 обнаружили ослабленные болты

Автомобиль въехал в ворота Белого дома

Автомобиль врезался в ворота Белого дома; водитель задержан Секретной службой для проведения расследования.

Новости Мира •   •  14851 просмотра
Автомобиль въехал в ворота Белого дома

В Украине был сбит первый "шахед" с реактивным двигателем

Украина сбила первый реактивный беспилотник Shahed-238 со стандартной навигацией и обычным вооружением, способный высокоскоростно маневрировать над территорией страны.

Война •   •  25134 просмотра
В Украине был сбит первый "шахед" с реактивным двигателем

В США заявили об отсутствии планов выводить американские войска из Ирака

Пентагон США утверждает, что не планирует выводить 2,5 тыс. военнослужащих из Ирака, вместо этого сосредоточившись на борьбе с ИГИЛ. Просьба о выводе войск из Ирака не поступала.

Новости Мира •   •  20027 просмотра
В США заявили об отсутствии планов выводить американские войска из Ирака

В РФ назвали причину схода 14 вагонов с рельсов в Забайкалье

14 вагонов с углем сошли с рельсов в российском Забайкалье после столкновения с другим поездом; пострадали пассажирские перевозки.

Общество •   •  20408 просмотра
В РФ назвали причину схода 14 вагонов с рельсов в Забайкалье

Количество пострадавших при взрыве в техасском отеле возросло до 21

В результате взрыва в отеле Sandman Signature в Техасе пострадал 21 человек, причиной которого называют утечку газа.

Общество •   •  18934 просмотра
Количество пострадавших при взрыве в техасском отеле возросло до 21

Министра обороны США Ллойда Остина перевели из интенсивной терапии - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин вышел из отделения интенсивной терапии, он все еще нездоров, но с хорошим прогнозом, и продолжает лечение в медицинском центре Уолтера Рида.

Новости Мира •   •  16381 просмотра
Министра обороны США Ллойда Остина перевели из интенсивной терапии - Пентагон

БЭБ прекратило незаконную деятельность 7 игорных заведений на Киевщине

БЭБ пресекла деятельность 7 нелегальных игорных заведений в Киевской области; во время обысков были найдены доказательства - компьютеры и столы для игры в покер.

Криминал и ЧП •   •  16370 просмотра
БЭБ прекратило незаконную деятельность 7 игорных заведений на Киевщине

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло вблизи Талауда, Индонезия, что повлекло угрозу цунами; о жертвах пока не сообщается.

Новости Мира •   •  15236 просмотра
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8