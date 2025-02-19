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Китай засудив колишнього віцепрезидента ICBC до смертної кари з відстрочкою

Китай засудив колишнього віцепрезидента ICBC до смертної кари з відстрочкою

Київ • УНН

 • 24591 перегляди

Колишнього віцепрезидента ICBC Чжана Хунлі засуджено до смертної кари з відстрочкою за хабарі на $24 млн. Він отримував незаконні виплати протягом 2011-2022 років в обмін на сприяння в отриманні кредитів.

Колишнього віцепрезидента Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) Чжана Хунлі засудили до смертної кари з відстрочкою виконання вироку за отримання хабарів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

За інформацією Центрального телебачення Китаю, банкір, також відомий як Лі Чжан, був засуджений до двох років умовно в середу в суді провінції Чжецзян. Всі його активи будуть конфісковані.

Китай вперше почав розслідування корупції щодо Чжана, колишнього віце-президента ICBC, наприкінці 2023 року. Пізніше, у травні минулого року, він був заарештований і звинувачений у хабарництві. 

Розслідування показало, що Чжан отримав хабарі на суму $24 мільйони в період з 2011 по 2022 рік в обмін на сприяння в отриманні кредитів і організацію роботи для інших.

Чжан приєднався до ICBC, найбільшого в світі банку за активами, в 2010 році в якості виконавчого віце-президента з Deutsche Bank. 

За даними місцевих ЗМІ, в 2018 році він пішов з банку через сімейні проблеми і приєднався до приватної інвестиційної компанії Hopu Investment Management Co. в якості співголови.

Серед інших фінансових керівників, засуджених Китаєм до смертної кари з відстрочкою виконання вироку, були Лю Ланге, колишній голова Bank of China Ltd., і Тянь Хуейюй, колишній президент China Merchants Bank Co.

Мінус 1 бал: Україна опустилась в рейтингу сприйняття корупції на 105 місце11.02.25, 10:57 • 34371 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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