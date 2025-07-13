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Тиждень сповільнення, глибини й внутрішніх процесів: астропрогноз на 14–20 липня
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росія випустила по Україні понад 3000 ударних засобів за тиждень - Зеленський

Київ • УНН

 • 370 перегляди

За тиждень Росія випустила по Україні понад 1800 дронів, 1200 керованих авіабомб та 83 ракети. Українська ППО ефективно працює, зокрема завдяки дронам-перехоплювачам, збиваючи сотні "шахедів".

росія випустила по Україні понад 3000 ударних засобів за тиждень - Зеленський

Протягом останніх семи днів росія здійснила понад 1800 атак дронами, скинула понад 1200 керованих авіабомб і випустила 83 ракети різних типів по території України. Попри масштабність ударів, українські сили ППО демонструють ефективність, зокрема завдяки дронам-перехоплювачам, які масово збивають "шахеди".

Україна очікує на підтримку партнерів для посилення оборони і нейтралізації загрози, заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Сім днів масштабних російських ударів по Україні: понад 1800 дронів, більш ніж 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів. росіяни посилюють терор проти міст і громад, щоб усе більше залякувати наших людей

- написав Президент у своєму Telegram.

Проте він додав, що попри плани москви є хороші результати роботи сил ППО.

Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі – вже сотні збиттів російсько-іранських "шахедів" за цей тиждень. І кожна зустріч із партнерами на цьому тижні була про масштабування цієї технології

- запевнив він.

Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, "сімки" та всіх партнерів

- наголосив Зеленський.

Зеленський вимагає від Ради ефективної роботи: озвучено пріоритетні законопроєкти12.07.25, 21:58 • 3602 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітика
G7
Шахед-136
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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