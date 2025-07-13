росія випустила по Україні понад 3000 ударних засобів за тиждень - Зеленський
Київ • УНН
За тиждень Росія випустила по Україні понад 1800 дронів, 1200 керованих авіабомб та 83 ракети. Українська ППО ефективно працює, зокрема завдяки дронам-перехоплювачам, збиваючи сотні "шахедів".
Протягом останніх семи днів росія здійснила понад 1800 атак дронами, скинула понад 1200 керованих авіабомб і випустила 83 ракети різних типів по території України. Попри масштабність ударів, українські сили ППО демонструють ефективність, зокрема завдяки дронам-перехоплювачам, які масово збивають "шахеди".
Україна очікує на підтримку партнерів для посилення оборони і нейтралізації загрози, заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Сім днів масштабних російських ударів по Україні: понад 1800 дронів, більш ніж 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів. росіяни посилюють терор проти міст і громад, щоб усе більше залякувати наших людей
Проте він додав, що попри плани москви є хороші результати роботи сил ППО.
Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі – вже сотні збиттів російсько-іранських "шахедів" за цей тиждень. І кожна зустріч із партнерами на цьому тижні була про масштабування цієї технології
Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, "сімки" та всіх партнерів
Зеленський вимагає від Ради ефективної роботи: озвучено пріоритетні законопроєкти12.07.25, 21:58 • 3602 перегляди