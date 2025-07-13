Россия выпустила по Украине более 3000 ударных средств за неделю - Зеленский

За последние семь дней Россия совершила более 1800 атак дронами, сбросила более 1200 управляемых авиабомб и выпустила 83 ракеты различных типов по территории Украины. Несмотря на масштабность ударов, украинские силы ПВО демонстрируют эффективность, в частности благодаря дронам-перехватчикам, которые массово сбивают «шахеды».

Украина ожидает поддержки партнеров для усиления обороны и нейтрализации угрозы, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Семь дней масштабных российских ударов по Украине: более 1800 дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты различных типов. Россияне усиливают террор против городов и общин, чтобы все больше запугивать наших людей - написал Президент в своем Telegram.

Однако он добавил, что несмотря на планы Москвы, есть хорошие результаты работы сил ПВО.

Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики – уже сотни сбитий российско-иранских «шахедов» за эту неделю. И каждая встреча с партнерами на этой неделе была о масштабировании этой технологии - заверил он.

Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы, «семерки» и всех партнеров - подчеркнул Зеленский.

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