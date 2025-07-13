Россия выпустила по Украине более 3000 ударных средств за неделю - Зеленский

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
Эксклюзив
06:45 • 5842 просмотра
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
12 июля, 18:07 • 28037 просмотра
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
12 июля, 17:25 • 62238 просмотра
Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении
12 июля, 16:32 • 83364 просмотра
Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал
12 июля, 14:30 • 79597 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время
11 июля, 19:13 • 79057 просмотра
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 210919 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 208924 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
11 июля, 12:36 • 165161 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Эксклюзив
11 июля, 11:30 • 108067 просмотра
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
1м/с
37%
752мм
Популярные новости
Катастрофа самолета Air India: названа предварительная причина авиакатастрофы13 июля, 00:48 • 10985 просмотра
Трагедия в аквапарке: ребенок погиб после падения в бассейн13 июля, 01:45 • 13456 просмотра
Оккупанты хотят создать "сквер победы" в Мариуполе: уже разработали дизайн-проект пространства13 июля, 02:14 • 10504 просмотра
Израильский F-15 чудом избежал аварийной посадки во время атаки на Иран - СМИ13 июля, 02:42 • 8820 просмотра
Днем до 38°: где в Украине будет жарче всего в воскресенье13 июля, 03:53 • 4562 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 210919 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 208924 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 192468 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 213950 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 244124 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Олег Синегубов
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черновцы
Львов
Реклама
УНН Lite
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье08:31 • 1064 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 79597 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 64200 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 68272 просмотра
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне11 июля, 12:06 • 106805 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства

Россия выпустила по Украине более 3000 ударных средств за неделю - Зеленский

Киев • УНН

 • 320 просмотра

За неделю Россия выпустила по Украине более 1800 дронов, 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты. Украинская ПВО эффективно работает, в частности благодаря дронам-перехватчикам, сбивая сотни «шахедов».

Россия выпустила по Украине более 3000 ударных средств за неделю - Зеленский

За последние семь дней Россия совершила более 1800 атак дронами, сбросила более 1200 управляемых авиабомб и выпустила 83 ракеты различных типов по территории Украины. Несмотря на масштабность ударов, украинские силы ПВО демонстрируют эффективность, в частности благодаря дронам-перехватчикам, которые массово сбивают «шахеды».

Украина ожидает поддержки партнеров для усиления обороны и нейтрализации угрозы, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

Семь дней масштабных российских ударов по Украине: более 1800 дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты различных типов. Россияне усиливают террор против городов и общин, чтобы все больше запугивать наших людей

- написал Президент в своем Telegram.

Однако он добавил, что несмотря на планы Москвы, есть хорошие результаты работы сил ПВО.

Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики – уже сотни сбитий российско-иранских «шахедов» за эту неделю. И каждая встреча с партнерами на этой неделе была о масштабировании этой технологии

- заверил он.

Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы, «семерки» и всех партнеров

- подчеркнул Зеленский.

Зеленский требует от Рады эффективной работы: озвучены приоритетные законопроекты12.07.25, 21:58 • 3594 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
G7
Шахед-136
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9