Зеленский требует от Рады эффективной работы: озвучены приоритетные законопроекты

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком подчеркнул важность эффективной работы украинского парламента. Об этом он сообщил в вечернем обращении, информирует УНН.

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В частности, глава государства напомнил о необходимости принятия закона о множественном гражданстве.

Это важный вопрос, в частности, для тех, кто воюет за Украину. Очень ожидаю разблокирования этого закона, чтобы безотлагательно его подписать - подчеркнул Зеленский.

Также, по его словам, уже подготовлены два значительных решения по международным соглашениям - прежде всего, соглашение о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии.

Его нужно ратифицировать, и тоже стоит поддержать выход нашего государства из Оттавской конвенции о минах. Россия никогда не была участницей этой конвенции и очень активно использует все типы мин. И нам в Украине нужен паритет в защите – в частности, это политические и юридические основы такого паритета. Фактически весь регион Центральной и Восточной Европы, все, кто рядом с Россией, пересматривают отношение к минам. И это абсолютно понятно - отметил Президент.

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Кроме того, по его словам, уже подготовлен ко второму чтению законопроект о военном омбудсмене.

"И этот новый системный шаг нужен для того, чтобы в армии внедрялись необходимые изменения. Буду благодарен народным депутатам, которые поддержат на этой неделе эти и другие чрезвычайно важные для нашего государства решения", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность относительно новых систем "Патриот" и ракет к ним, а также дроновые операции на российской территории в ответ на вражеские удары.

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