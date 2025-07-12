Зеленский требует от Рады эффективной работы: озвучены приоритетные законопроекты

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
18:07 • 10564 просмотра
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
17:25 • 25412 просмотра
Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении
16:32 • 55734 просмотра
Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал
14:30 • 51837 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время
11 июля, 19:13 • 61147 просмотра
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 197014 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 196839 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
11 июля, 12:36 • 162578 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Эксклюзив
11 июля, 11:30 • 107186 просмотра
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция
Эксклюзив
11 июля, 09:10 • 85527 просмотра
Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
41%
751мм
Популярные новости
В Днепре будут судить предпринимателя за растрату 4,4 млн грн на закупке квадроциклов для сил теробороны12 июля, 09:33 • 32910 просмотра
Удар россиян по Львову: число пострадавших возросло до девяти человек12 июля, 09:48 • 40576 просмотра
Санкции США следует синхронизировать с 18-м пакетом санкций ЕС - Сибига12 июля, 11:04 • 8986 просмотра
Минобороны рф цинично отчиталось об ударах по "заводам оборонной промышленности" Украины12 июля, 11:28 • 11464 просмотра
В Днепре прогремел взрыв16:47 • 24712 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 197025 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 196848 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 183174 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 205194 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 236566 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время14:30 • 51846 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 59848 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 64320 просмотра
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне11 июля, 12:06 • 103314 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем11 июля, 09:16 • 120695 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Эль-Паис
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Зеленский требует от Рады эффективной работы: озвучены приоритетные законопроекты

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Президент Зеленский подчеркнул важность эффективной работы парламента, призвав к принятию закона о множественном гражданстве. Он также ожидает ратификации соглашения о Специальном трибунале и выхода Украины из Оттавской конвенции.

Зеленский требует от Рады эффективной работы: озвучены приоритетные законопроекты

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком подчеркнул важность эффективной работы украинского парламента. Об этом он сообщил в вечернем обращении, информирует УНН.

Детали

В частности, глава государства напомнил о необходимости принятия закона о множественном гражданстве.

Это важный вопрос, в частности, для тех, кто воюет за Украину. Очень ожидаю разблокирования этого закона, чтобы безотлагательно его подписать

- подчеркнул Зеленский.

Также, по его словам, уже подготовлены два значительных решения по международным соглашениям - прежде всего, соглашение о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии.

Его нужно ратифицировать, и тоже стоит поддержать выход нашего государства из Оттавской конвенции о минах. Россия никогда не была участницей этой конвенции и очень активно использует все типы мин. И нам в Украине нужен паритет в защите – в частности, это политические и юридические основы такого паритета. Фактически весь регион Центральной и Восточной Европы, все, кто рядом с Россией, пересматривают отношение к минам. И это абсолютно понятно

- отметил Президент.

Усиление ПВО, инвестиции в производство и не только: Зеленский подвел итоги Конференции по восстановлению Украины12.07.25, 17:34 • 6266 просмотров

Кроме того, по его словам, уже подготовлен ко второму чтению законопроект о военном омбудсмене.

"И этот новый системный шаг нужен для того, чтобы в армии внедрялись необходимые изменения. Буду благодарен народным депутатам, которые поддержат на этой неделе эти и другие чрезвычайно важные для нашего государства решения", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность относительно новых систем "Патриот" и ракет к ним, а также дроновые операции на российской территории в ответ на вражеские удары.

Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении12.07.25, 20:25 • 25395 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Руслан Стефанчук
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9