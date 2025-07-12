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Усиление ПВО, инвестиции в производство и не только: Зеленский подвел итоги Конференции по восстановлению Украины

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях по усилению противовоздушной обороны и дополнительных инвестициях в производство оружия по итогам Конференции по восстановлению Украины. Мероприятие также стало площадкой для укрепления Сил обороны и развития производства оружия.

Усиление ПВО, инвестиции в производство и не только: Зеленский подвел итоги Конференции по восстановлению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время Конференции по восстановлению Украины удалось договориться с партнерами об усилении противовоздушной обороны, дополнительных инвестициях в производство оружия и многом другом. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Усиление ПВО, дополнительные инвестиции в производство всех типов дронов, прежде всего дронов-перехватчиков, и еще больше давления на россию 

- сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Конференция, посвященная восстановлению Украины, стала одновременно площадкой для защиты Украины, укрепления ее Сил обороны и развития производства оружия.

Высокий уровень представительства и высокий уровень поддержки Украины. Благодарим всех, кто помогает защищать жизнь и приближать справедливый и длительный мир 

- отметил Президент.

Дополнение

Зеленский может посетить конференцию "Хельсинки+50", которая состоится в Финляндии 31 июля. Отмечается, что мероприятие будет посвящено 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта. Программой предусмотрены выступления министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен и президента страны Александера Стубба.

На Ukraine Recovery Conference 2025 подписаны соглашения для поддержки украинской гидроэнергетики. Европейский инвестиционный банк предоставит 200 млн евро кредита, а итальянские и немецкие компании помогут с инфраструктурой и обучением специалистов.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Европейский инвестиционный банк
Александр Стабб
Финляндия
Италия
Германия
Владимир Зеленский
Украина
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