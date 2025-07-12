Посилення ППО, інвестиції у виробництво і не тільки: Зеленський підвів підсумки Конференції з відбудови України
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості щодо посилення протиповітряної оборони та додаткових інвестицій у виробництво зброї за підсумками Конференції з відбудови України. Захід також став майданчиком для зміцнення Сил оборони та розвитку виробництва зброї.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час Конференції з відбудови України вдалося домовитися з партнерами про підсилення протиповітряної оборони, додаткові інвестиці ї у виробництво зброї та багато чого іншого. Про пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського у Telegram.
Посилення ППО, додаткові інвестиції у виробництво всіх типів дронів, передусім дронів-перехоплювачів, і ще більше тиску на росію
Глава держави наголосив, що Конференція, присвячена відновленню України, стала водночас майданчиком для захисту України, зміцнення її Сил оборони та розвитку виробництва зброї.
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Доповнення
Зеленський може відвідати конференцію "Гельсінкі+50", яка відбудеться у Фінляндії 31 липня. Зазначається, що захід буде присвячено 50-річчю підписання Гельсінського заключного акта. Програмою передбачені виступи міністра закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен і президента країни Александера Стубба.
На Ukraine Recovery Conference 2025 підписано угоди для підтримки української гідроенергетики. Європейський інвестиційний банк надасть 200 млн євро кредиту, а італійські та німецькі компанії допоможуть з інфраструктурою та навчанням фахівців.