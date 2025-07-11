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Україна отримає 200 млн євро на відновлення гідроенергетики

Київ • УНН

 • 654 перегляди

На Ukraine Recovery Conference 2025 підписано угоди для підтримки української гідроенергетики. Європейський інвестиційний банк надасть 200 млн євро кредиту, а італійські та німецькі компанії допоможуть з інфраструктурою та навчанням фахівців.

Україна отримає 200 млн євро на відновлення гідроенергетики

Під час міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference 2025 було підписано ключові угоди на підтримку української гідроенергетики. Європейський інвестиційний банк надасть кредит у 200 млн євро для модернізації та підвищення надійності ГЕС, а компанії з Італії та Німеччини допоможуть у розвитку інфраструктури, балансуванні енергосистеми та перекваліфікації фахівців. Про це повідомило Міністерство енергетики передає УНН.

Під час Ukraine Recovery Conference 2025 підписано важливі угоди у сфері гідроенергетики України, які сприятимуть посиленню стабільності та гнучкості енергосистеми, можливостям швидко регулювати навантаження, а також збільшенню частки зеленої енергії. Зокрема, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть кредит на 200 млн євро, перший транш якого становить 120 млн євро, для підтримки стабільності та відновлення обладнання, з метою підвищення експлуатаційної стійкості та надійності гідроелектростанцій 

- йдеться у дописі.

Як вказано, італійська компанія Webuild "співпрацюватиме у розвитку дністровського гідровузла, щоб посилити можливості балансування системи". Водночас німецька Voith Hydro "допоможе створити сучасні навчальні програми та провести перекваліфікацію працівників для модернізації української гідроенергетики".

Італія посилить оборонну співпрацю та інвестиції для відбудови України11.07.25, 09:42 • 6632 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ЕкономікаТехнології
Європейський інвестиційний банк
Міністерство енергетики України
Італія
Німеччина
Україна
Tesla
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