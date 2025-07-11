Україна отримає 200 млн євро на відновлення гідроенергетики

Під час міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference 2025 було підписано ключові угоди на підтримку української гідроенергетики. Європейський інвестиційний банк надасть кредит у 200 млн євро для модернізації та підвищення надійності ГЕС, а компанії з Італії та Німеччини допоможуть у розвитку інфраструктури, балансуванні енергосистеми та перекваліфікації фахівців. Про це повідомило Міністерство енергетики передає УНН.

Під час Ukraine Recovery Conference 2025 підписано важливі угоди у сфері гідроенергетики України, які сприятимуть посиленню стабільності та гнучкості енергосистеми, можливостям швидко регулювати навантаження, а також збільшенню частки зеленої енергії. Зокрема, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть кредит на 200 млн євро, перший транш якого становить 120 млн євро, для підтримки стабільності та відновлення обладнання, з метою підвищення експлуатаційної стійкості та надійності гідроелектростанцій - йдеться у дописі.

Як вказано, італійська компанія Webuild "співпрацюватиме у розвитку дністровського гідровузла, щоб посилити можливості балансування системи". Водночас німецька Voith Hydro "допоможе створити сучасні навчальні програми та провести перекваліфікацію працівників для модернізації української гідроенергетики".

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