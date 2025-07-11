Італія посилить оборонну співпрацю та інвестиції для відбудови України

Італія пообіцяла посилити оборонну співпрацю з Україною і заохочувати приватні інвестиції для підтримки післявоєнної відбудови. Про це повідомила прем'єр-міністр Джорджа Мелоні, передає УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Під час Конференції з відновлення України в Римі Мелоні наголосила наголосив на посиленні співпраці між італійською та українською оборонними галузями. Вона назвала це партнерство "все більш важливим" для стійкості України.

Президент України Володимир Зеленський привітав цю ініціативу, приділивши особливу увагу протиповітряній обороні та безпілотним технологіям. Він високо оцінив потенційну роль Італії в "захисті життя в Україні сьогодні і в захисті самої Італії завтра".

Понад 1000 компаній взяли участь у конференції, під час якої Мелоні оголсилапро створення нового акціонерного фонду ЄС. Цей фонд покликаний мобілізувати приватний капітал та підтримати економічне відновлення України.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні наголосила на важливості досягнення правосуддя для України, яка понад три роки страждає від російської агресії.