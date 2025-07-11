Италия усилит оборонное сотрудничество и инвестиции для восстановления Украины

Италия пообещала усилить оборонное сотрудничество с Украиной и поощрять частные инвестиции для поддержки послевоенного восстановления. Об этом сообщила премьер-министр Джорджа Мелони, передает УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Во время Конференции по восстановлению Украины в Риме Мелони подчеркнула усиление сотрудничества между итальянской и украинской оборонными отраслями. Она назвала это партнерство "все более важным" для устойчивости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал эту инициативу, уделив особое внимание противовоздушной обороне и беспилотным технологиям. Он высоко оценил потенциальную роль Италии в "защите жизни в Украине сегодня и в защите самой Италии завтра".

Более 1000 компаний приняли участие в конференции, во время которой Мелони объявила о создании нового акционерного фонда ЕС. Этот фонд призван мобилизовать частный капитал и поддержать экономическое восстановление Украины.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула важность достижения правосудия для Украины, которая более трех лет страдает от российской агрессии.