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Италия усилит оборонное сотрудничество и инвестиции для восстановления Украины

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об усилении оборонного сотрудничества с Украиной и поощрении частных инвестиций для послевоенного восстановления. На конференции в Риме обсуждались противовоздушная оборона и беспилотные технологии, а также создание фонда для мобилизации частного капитала.

Италия усилит оборонное сотрудничество и инвестиции для восстановления Украины

Италия пообещала усилить оборонное сотрудничество с Украиной и поощрять частные инвестиции для поддержки послевоенного восстановления. Об этом сообщила премьер-министр Джорджа Мелони, передает УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Во время Конференции по восстановлению Украины в Риме Мелони подчеркнула усиление сотрудничества между итальянской и украинской оборонными отраслями. Она назвала это партнерство "все более важным" для устойчивости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал эту инициативу, уделив особое внимание противовоздушной обороне и беспилотным технологиям. Он высоко оценил потенциальную роль Италии в "защите жизни в Украине сегодня и в защите самой Италии завтра".

Более 1000 компаний приняли участие в конференции, во время которой Мелони объявила о создании нового акционерного фонда ЕС. Этот фонд призван мобилизовать частный капитал и поддержать экономическое восстановление Украины.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула важность достижения правосудия для Украины, которая более трех лет страдает от российской агрессии.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Джорджия Мелони
Европейский Союз
Италия
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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