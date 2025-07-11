Украина получит 200 млн евро на восстановление гидроэнергетики

Во время международной конференции Ukraine Recovery Conference 2025 были подписаны ключевые соглашения в поддержку украинской гидроэнергетики. Европейский инвестиционный банк предоставит кредит в 200 млн евро для модернизации и повышения надежности ГЭС, а компании из Италии и Германии помогут в развитии инфраструктуры, балансировании энергосистемы и переквалификации специалистов. Об этом сообщило Министерство энергетики, передает УНН.

Во время Ukraine Recovery Conference 2025 подписаны важные соглашения в сфере гидроэнергетики Украины, которые будут способствовать усилению стабильности и гибкости энергосистемы, возможностям быстро регулировать нагрузку, а также увеличению доли зеленой энергии. В частности, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит кредит на 200 млн евро, первый транш которого составляет 120 млн евро, для поддержания стабильности и восстановления оборудования, с целью повышения эксплуатационной устойчивости и надежности гидроэлектростанций - говорится в сообщении.

Как указано, итальянская компания Webuild "будет сотрудничать в развитии днестровского гидроузла, чтобы усилить возможности балансирования системы". В то же время немецкая Voith Hydro "поможет создать современные учебные программы и провести переквалификацию работников для модернизации украинской гидроэнергетики".

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