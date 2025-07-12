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Зеленський може відвідати конференцію "Гельсінкі+50" у Фінляндії: запросили і росіян

Київ • УНН

 • 516 перегляди

Президент України Володимир Зеленський може відвідати конференцію "Гельсінкі+50" у Фінляндії 31 липня, присвячену 50-річчю Гельсінського заключного акта. Запрошення також надіслано представникам росії.

Зеленський може відвідати конференцію "Гельсінкі+50" у Фінляндії: запросили і росіян

Президент України Володимир Зеленський може відвідати конференцію "Гельсінкі+50", яка відбудеться у Фінляндії 31 липня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Ilta-Sanomat.

Деталі

Зазначається, що захід буде присвячено 50-річчю підписання Гельсінського заключного акта. Програмою передбачені виступи міністра закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен і президента країни Александера Стубба.

Ми отримали від оточення Зеленського попереднє зелене світло, тому змогли внести його ім'я в програму

- повідомив керівник секретаріату головування Фінляндії в ОБСЄ Юні Лааксонен.

Він також зазначив, що запрошення надіслане і представникам росії.

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Довідково

Конференція "Гельсінкі+50" відбуватиметься у період головування Фінляндії в ОБСЄ. Гельсінський заключний акт був ухвалений у межах її попередниці – Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ).

НБСЄ, що проходила з 3 липня 1973 року по 1 серпня 1975 року за участю 33 європейських держав, США і Канади, завершилася підписанням главами держав і урядів у Гельсінкі Заключного акту, який визначив засади співробітництва держав в Європі та став довгостроковою програмою дій, спрямованою на будівництво єдиної, мирної, демократичної і процвітаючої Європи.

Нагадаємо

10 липня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Римі під час Конференції з відновлення України. Сторони обговорили ситуацію на полі бою, підтримку оборонного виробництва України та спільне виробництво зброї, а також виклики для Європи через співпрацю росії з союзниками.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
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Фінляндія
Володимир Зеленський
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