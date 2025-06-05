"Потрібні сильніші санкції як з боку США, так і ЄС" - президент Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За підсумками розмов він наголосив на потребі посилити санкційний тиск на Росію як з боку США, так і з боку Євросоюзу. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter), передає УНН.

Європа єдина, оскільки Росія продовжує свою агресивну війну проти України. Війна має закінчитися. Україна була конструктивною в переговорах. Потрібні сильніші санкції як з боку Конгресу США, так і з боку Європейського Союзу, щоб чинити тиск на Росію - йдеться в публікації.

Крім того, Стубб запевнив, що "тісна співпраця між членами і партнерами Альянсу буде продовжуватись". Зокрема він подякував сенаторам США Ліндсі Грему та Річарду Блюменталю.

Нагадаємо

У середу, 04 червня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої обговорили результати візиту до Берліна та ключові підсумки другої зустрічі в Стамбулі. Головна тема - обмін полоненими, відмова росії від деескалації та необхідність посилення санкцій проти агресора.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту до Сполучених Штатів звернувся до сенаторів. Він подякував їм за допомогу і підтримку, яку США надали Україні та закликав посилити санкції проти держави-агресора.

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