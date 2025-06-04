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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
Ексклюзив
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Єрмак звернувся до сенаторів США: ключові моменти промови

Київ • УНН

 • 900 перегляди

Голова ОП подякував США за допомогу Україні та наголосив на необхідності перекрити росії доступ до ресурсів для війни. Він підкреслив важливість санкцій та використання заморожених активів рф для відновлення України.

Єрмак звернувся до сенаторів США: ключові моменти промови

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту до Сполучених Штатів звернувся до сенаторів. Він подякував їм за допомогу і підтримку, яку США надали Україні та закликав посилити санкції проти держави-агресора, пише УНН з посиланням на сторінку Єрмака в Telegram.

Мав честь звернутися до сенаторів США і сказати про нашу країну, яка завжди дотримується свого слова. І про те, що ми завжди будемо відповідати ударом на удар. Свого часу ми віддали росії стратегічні бомбардувальники, бо хотіли миру і гарантій. Але росія використала їх проти нас, обстрілюючи наших людей. Тепер частина їхньої стратегічної авіації знищена акцією відплати 

- повідомив Єрмак.

Він наголосив, що Україна не починала цієї війни, але має її завершити. Він додав, що справедливий мир можливий тільки тоді, коли зброя замовкне.

Ми погодилися на 30-денне припинення вогню без жодних умов. росія відмовилася. І це показує справжні наміри москвию. Заяви путіна, медведєва і мединського - це не про мир. Це про погрози і війну. росія хоче тягнути час і готуватись до нових атак 

- нагадав Єрмак.

Він також додав, що Україна спроможна переломити ситуацію на полі бою, а також подякував США за військову допомогу.

Ми вдячні США за кожен "Джавелін", кожен Patriot, Himars та санкції. Вдячні за всю підтримку 

- повідомив очільник ОП.

Якщо росію не зупинити зараз, додав Єрмак, інші диктатори зроблять відповідні висновки. Натомість, якщо зупинити, то світ стане безпечнішим, а союзники зміцніють

Нам потрібно повністю перекрити рф доступ до ресурсів для ведення цієї війни. Потрібні санкції, які закриють усі обхідні шляхи. Майбутній двопартійний законопроєкт - потужний крок у цьому напрямку. І москва повинна заплатити за те, що зруйнувала. 300 мільярдів доларів заморожених російських активів - це справедливе джерело для відновлення України 

- підкреслив Єрмак.

Доповнення

Андрій Єрмак у Вашингтоні обговорив із Держсекретарем США ситуацію на фронті, підтримку України та переговори з росією. Також говорили про обмін полоненими та повернення викрадених дітей.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
FGM-148 Javelin
MIM-104 Patriot
Андрій Єрмак
Сполучені Штати
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