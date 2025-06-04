Зустрічі у Стамбулі, хід перемовин, обмін полоненими: Єрмак у Вашингтоні зустрівся із Рубіо
Київ • УНН
Андрій Єрмак у Вашингтоні обговорив із Держсекретарем США ситуацію на фронті, підтримку України та переговори з росією. Також говорили про обмін полоненими та повернення викрадених дітей.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрівся та поговорив із Державним секретарем США та виконуючим обов’язки радника з національної безпеки Марко Рубіо. Поділилися думками про зустрічі з росіянами у Стамбулі, подальший хід перемовин, обмін полоненими, передає УНН.
Обговорили ситуацію на фронті, необхідність посилення підтримки України в сфері протиповітряної оборони. Також поділилися думками про зустрічі з росіянами у Стамбулі, подальший хід перемовин, обмін полоненими, який буде та важливість повернення всіх заручників та викрадених росією дітей - повідомив Єрмак.
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Крім того, глава ОП підкреслив, що "Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, але росія проти, тому потрібні додаткові санкції".
Домовилися координувати подальші дії, резюмував він.
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Нагадаємо
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прибув до Вашингтона на чолі делегації для обговорення оборонної підтримки, санкцій проти росії та відбудови України. Також плануються зустрічі з представниками обох партій.