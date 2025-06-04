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"Не призведе до негайного миру": Трамп заявив, що понад годину говорив із путіним про Україну та Іран
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Зустрічі у Стамбулі, хід перемовин, обмін полоненими: Єрмак у Вашингтоні зустрівся із Рубіо

Київ • УНН

 • 1052 перегляди

Андрій Єрмак у Вашингтоні обговорив із Держсекретарем США ситуацію на фронті, підтримку України та переговори з росією. Також говорили про обмін полоненими та повернення викрадених дітей.

Зустрічі у Стамбулі, хід перемовин, обмін полоненими: Єрмак у Вашингтоні зустрівся із Рубіо

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрівся та поговорив із Державним секретарем США та виконуючим обов’язки радника з національної безпеки Марко Рубіо. Поділилися думками про зустрічі з росіянами у Стамбулі, подальший хід перемовин, обмін полоненими, передає УНН.

Обговорили ситуацію на фронті, необхідність посилення підтримки України в сфері протиповітряної оборони. Також поділилися думками про зустрічі з росіянами у Стамбулі, подальший хід перемовин, обмін полоненими, який буде та важливість повернення всіх заручників та викрадених росією дітей - повідомив Єрмак.

Результати зустрічей у Стамбулі, санкції та обмін полоненими: Єрмак у Вашингтоні зустрівся з Келлогом03.06.25, 19:46 • 2856 переглядiв

Крім того, глава ОП підкреслив, що "Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, але росія проти, тому потрібні додаткові санкції".

Домовилися координувати подальші дії, резюмував він.

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"03.06.25, 21:45 • 43408 переглядiв

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прибув до Вашингтона на чолі делегації для обговорення оборонної підтримки, санкцій проти росії та відбудови України. Також плануються зустрічі з представниками обох партій.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Стамбул
Сполучені Штати
Україна
Brent Oil
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