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Встречи в Стамбуле, ход переговоров, обмен пленными: Ермак в Вашингтоне встретился с Рубио

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Андрей Ермак в Вашингтоне обсудил с Госсекретарем США ситуацию на фронте, поддержку Украины и переговоры с россией. Также говорили об обмене пленными и возвращении похищенных детей.

Встречи в Стамбуле, ход переговоров, обмен пленными: Ермак в Вашингтоне встретился с Рубио

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в Вашингтоне встретился и поговорил с Государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио. Поделились мнениями о встречах с россиянами в Стамбуле, дальнейшем ходе переговоров, обмене пленными, передает УНН.

Обсудили ситуацию на фронте, необходимость усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны. Также поделились мнениями о встречах с россиянами в Стамбуле, дальнейшем ходе переговоров, обмене пленными, который будет и важность возвращения всех заложников и похищенных россией детей - сообщил Ермак.

Результаты встреч в Стамбуле, санкции и обмен пленными: Ермак в Вашингтоне встретился с Келлогом03.06.25, 19:46 • 2856 просмотров

Кроме того, глава ОП подчеркнул, что "Украина сделала все возможное для достижения мира, согласна на прекращение огня, но россия против, поэтому нужны дополнительные санкции".

Договорились координировать дальнейшие действия, резюмировал он.

Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"03.06.25, 21:45 • 43362 просмотра

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прибыл в Вашингтон во главе делегации для обсуждения оборонной поддержки, санкций против россии и восстановления Украины. Также планируются встречи с представителями обеих партий.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Стамбул
Соединённые Штаты
Украина
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