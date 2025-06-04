Ермак обратился к сенаторам США: ключевые моменты речи

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Соединенные Штаты обратился к сенаторам. Он поблагодарил их за помощь и поддержку, которую США оказали Украине и призвал усилить санкции против государства-агрессора, пишет УНН со ссылкой на страницу Ермака в Telegram.

Имел честь обратиться к сенаторам США и сказать о нашей стране, которая всегда придерживается своего слова. И о том, что мы всегда будем отвечать ударом на удар. В свое время мы отдали россии стратегические бомбардировщики, потому что хотели мира и гарантий. Но россия использовала их против нас, обстреливая наших людей. Теперь часть их стратегической авиации уничтожена акцией возмездия - сообщил Ермак.

Он подчеркнул, что Украина не начинала этой войны, но должна ее завершить. Он добавил, что справедливый мир возможен только тогда, когда оружие замолкнет.

Мы согласились на 30-дневное прекращение огня без каких-либо условий. россия отказалась. И это показывает истинные намерения москвы. Заявления путина, медведева и мединского - это не о мире. Это об угрозах и войне. россия хочет тянуть время и готовиться к новым атакам - напомнил Ермак.

Он также добавил, что Украина способна переломить ситуацию на поле боя, а также поблагодарил США за военную помощь.

Мы благодарны США за каждый "Джавелин", каждый Patriot, Himars и санкции. Благодарны за всю поддержку - сообщил глава ОП.

Если россию не остановить сейчас, добавил Ермак, другие диктаторы сделают соответствующие выводы. Зато, если остановить, то мир станет безопаснее, а союзники укрепятся

Нам нужно полностью перекрыть рф доступ к ресурсам для ведения этой войны. Нужны санкции, которые закроют все обходные пути. Будущий двухпартийный законопроект - мощный шаг в этом направлении. И москва должна заплатить за то, что разрушила. 300 миллиардов долларов замороженных российских активов - это справедливый источник для восстановления Украины - подчеркнул Ермак.

Дополнение

Андрей Ермак в Вашингтоне обсудил с Госсекретарем США ситуацию на фронте, поддержку Украины и переговоры с россией. Также говорили об обмене пленными и возвращении похищенных детей.