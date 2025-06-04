Ермак обратился к сенаторам США: ключевые моменты речи
Киев • УНН
Глава ОП поблагодарил США за помощь Украине и подчеркнул необходимость перекрыть россии доступ к ресурсам для войны. Он подчеркнул важность санкций и использования замороженных активов рф для восстановления Украины.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Соединенные Штаты обратился к сенаторам. Он поблагодарил их за помощь и поддержку, которую США оказали Украине и призвал усилить санкции против государства-агрессора, пишет УНН со ссылкой на страницу Ермака в Telegram.
Имел честь обратиться к сенаторам США и сказать о нашей стране, которая всегда придерживается своего слова. И о том, что мы всегда будем отвечать ударом на удар. В свое время мы отдали россии стратегические бомбардировщики, потому что хотели мира и гарантий. Но россия использовала их против нас, обстреливая наших людей. Теперь часть их стратегической авиации уничтожена акцией возмездия
Он подчеркнул, что Украина не начинала этой войны, но должна ее завершить. Он добавил, что справедливый мир возможен только тогда, когда оружие замолкнет.
Мы согласились на 30-дневное прекращение огня без каких-либо условий. россия отказалась. И это показывает истинные намерения москвы. Заявления путина, медведева и мединского - это не о мире. Это об угрозах и войне. россия хочет тянуть время и готовиться к новым атакам
Он также добавил, что Украина способна переломить ситуацию на поле боя, а также поблагодарил США за военную помощь.
Мы благодарны США за каждый "Джавелин", каждый Patriot, Himars и санкции. Благодарны за всю поддержку
Если россию не остановить сейчас, добавил Ермак, другие диктаторы сделают соответствующие выводы. Зато, если остановить, то мир станет безопаснее, а союзники укрепятся
Нам нужно полностью перекрыть рф доступ к ресурсам для ведения этой войны. Нужны санкции, которые закроют все обходные пути. Будущий двухпартийный законопроект - мощный шаг в этом направлении. И москва должна заплатить за то, что разрушила. 300 миллиардов долларов замороженных российских активов - это справедливый источник для восстановления Украины
Дополнение
Андрей Ермак в Вашингтоне обсудил с Госсекретарем США ситуацию на фронте, поддержку Украины и переговоры с россией. Также говорили об обмене пленными и возвращении похищенных детей.