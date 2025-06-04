Обмін полоненими та жорсткі санкції: Зеленський обговорив із Мерцом подальші кроки щодо росії
Київ • УНН
Зеленський обговорив із Мерцом підсумки зустрічі в Стамбулі, де єдиним результатом став обмін полоненими. Також говорили про посилення санкцій через відмову росії від деескалації.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої обговорили результати візиту до Берліна та ключові підсумки другої зустрічі в Стамбулі. Головна тема - обмін полоненими, відмова росії від деескалації та необхідність посилення санкцій проти агресора. Про це Президент повідомив на своїй сторінці в Telegram передає УНН.
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Говорив із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Обговорили підсумки мого візиту до Берліна та реалізацію всіх наших домовленостей. Поінформував про другу зустріч у Стамбулі та її єдиний важливий результат – обмін полоненими
Зеленський також зазначив, що хоча українська делегація наполягала також на встановленні безумовного припинення вогню, повернення дітей та зустрічі на найвищому рівні.
Очевидно, що росія не хоче закінчувати цю війну, і так само очевидно, що повинні бути сильні санкції у відповідь на таке відверте знущання з усіх дипломатичних зусиль. Дякую за підтримку
Зеленський: вимоги росії майже не змінились з 2022 року, змінились лише формулювання04.06.25, 16:42 • 886 переглядiв