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Обмін полоненими та жорсткі санкції: Зеленський обговорив із Мерцом подальші кроки щодо росії

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Зеленський обговорив із Мерцом підсумки зустрічі в Стамбулі, де єдиним результатом став обмін полоненими. Також говорили про посилення санкцій через відмову росії від деескалації.

Обмін полоненими та жорсткі санкції: Зеленський обговорив із Мерцом подальші кроки щодо росії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої обговорили результати візиту до Берліна та ключові підсумки другої зустрічі в Стамбулі. Головна тема - обмін полоненими, відмова росії від деескалації та необхідність посилення санкцій проти агресора. Про це Президент повідомив на своїй сторінці в Telegram передає УНН.

Деталі

Говорив із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Обговорили підсумки мого візиту до Берліна та реалізацію всіх наших домовленостей. Поінформував про другу зустріч у Стамбулі та її єдиний важливий результат – обмін полоненими

- йдеться в дописі.

Зеленський також зазначив, що хоча українська делегація  наполягала також на встановленні безумовного припинення вогню, повернення дітей та зустрічі на найвищому рівні.

Очевидно, що росія не хоче закінчувати цю війну, і так само очевидно, що повинні бути сильні санкції у відповідь на таке відверте знущання з усіх дипломатичних зусиль. Дякую за підтримку

- додав Зеленський.

Зеленський: вимоги росії майже не змінились з 2022 року, змінились лише формулювання04.06.25, 16:42 • 886 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійнаПолітика
Фрідріх Мерц
Telegram
Стамбул
Німеччина
Володимир Зеленський
Берлін
Brent Oil
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