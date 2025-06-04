Обмен пленными и жесткие санкции: Зеленский обсудил с Мерцем дальнейшие шаги в отношении россии

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, в ходе которой обсудили результаты визита в Берлин и ключевые итоги второй встречи в Стамбуле. Главная тема - обмен пленными, отказ россии от деэскалации и необходимость усиления санкций против агрессора. Об этом Президент сообщил на своей странице в Telegram передает УНН.

Говорил с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Обсудили итоги моего визита в Берлин и реализацию всех наших договоренностей. Проинформировал о второй встрече в Стамбуле и ее единственный важный результат – обмен пленными

Зеленский также отметил, что хотя украинская делегация настаивала также на установлении безусловного прекращения огня, возвращении детей и встречи на высшем уровне.

Очевидно, что россия не хочет заканчивать эту войну, и так же очевидно, что должны быть сильные санкции в ответ на такое откровенное издевательство над всеми дипломатическими усилиями. Спасибо за поддержку