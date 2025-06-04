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Обмен пленными и жесткие санкции: Зеленский обсудил с Мерцем дальнейшие шаги в отношении россии

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Зеленский обсудил с Мерцем итоги встречи в Стамбуле, где единственным результатом стал обмен пленными. Также говорили об усилении санкций из-за отказа россии от деэскалации.

Обмен пленными и жесткие санкции: Зеленский обсудил с Мерцем дальнейшие шаги в отношении россии

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, в ходе которой обсудили результаты визита в Берлин и ключевые итоги второй встречи в Стамбуле. Главная тема - обмен пленными, отказ россии от деэскалации и необходимость усиления санкций против агрессора. Об этом Президент сообщил на своей странице в Telegram передает УНН.

Детали

Говорил с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Обсудили итоги моего визита в Берлин и реализацию всех наших договоренностей. Проинформировал о второй встрече в Стамбуле и ее единственный важный результат – обмен пленными

- говорится в заметке.

Зеленский также отметил, что хотя украинская делегация  настаивала также на установлении безусловного прекращения огня, возвращении детей и встречи на высшем уровне.

Очевидно, что россия не хочет заканчивать эту войну, и так же очевидно, что должны быть сильные санкции в ответ на такое откровенное издевательство над всеми дипломатическими усилиями. Спасибо за поддержку

- добавил Зеленский.

Зеленский: требования россии почти не изменились с 2022 года, изменились только формулировки04.06.25, 16:42 • 880 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойнаполитика
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Стамбул
Германия
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