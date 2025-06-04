Зеленский: требования россии почти не изменились с 2022 года, изменились только формулировки
Киев • УНН
Президент заявил, что требования рф в отношении Украины почти не изменились с 2022 года, изменились только формулировки. Зеленский также добавил, что Украине помогает изменение риторики США.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что основное содержание российских требований не отличается от тех, которые были озвучены в 2022 году. Изменилась только формулировка, сообщил Глава государства во время брифинга, пишет УНН.
Почти никаких нет. Я вижу некоторые изменения формулировок тех же ультиматумов. Содержание требований то же. Есть дополнительные моменты: там где они хотели физического уничтожения руководства, то теперь речь идет о каком-то избирательном процессе. Я не вижу изменения содержания
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Глава государства добавил, что сейчас и до сих пор мало давления на россию, но Украине помогает изменение риторики Соединенных Штатов.
Мало давления на россию. В плане проведения операций нам помогает риторика Соединенных Штатов, которая начала меняться. Вроде Украина проигрывает эту войну, у нас нет инструментов, карт и т.д. Сейчас это звучит тише
Дополнение
Зеленский сообщил, что возвращение тел павших состоится сразу после обмена пленными.
Мы не шутим ни с нашими военными, ни с нашими павшими. Это очень важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться. Уже был пример