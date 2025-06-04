Зеленский: требования россии почти не изменились с 2022 года, изменились только формулировки

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что основное содержание российских требований не отличается от тех, которые были озвучены в 2022 году. Изменилась только формулировка, сообщил Глава государства во время брифинга, пишет УНН.

Почти никаких нет. Я вижу некоторые изменения формулировок тех же ультиматумов. Содержание требований то же. Есть дополнительные моменты: там где они хотели физического уничтожения руководства, то теперь речь идет о каком-то избирательном процессе. Я не вижу изменения содержания

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Глава государства добавил, что сейчас и до сих пор мало давления на россию, но Украине помогает изменение риторики Соединенных Штатов.

Мало давления на россию. В плане проведения операций нам помогает риторика Соединенных Штатов, которая начала меняться. Вроде Украина проигрывает эту войну, у нас нет инструментов, карт и т.д. Сейчас это звучит тише

Зеленский сообщил, что возвращение тел павших состоится сразу после обмена пленными.

Мы не шутим ни с нашими военными, ни с нашими павшими. Это очень важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться. Уже был пример