Зеленський: вимоги росії майже не змінились з 2022 року, змінились лише формулювання

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що основний зміст російських вимог не відрізняється від тих, які були озвучені у 2022 році. Змінилося лише формулювання, повідомив Глава держави під час брифінгу, пише УНН.

Майже ніяких нема. Я бачу деякі зміни формулювань тих самих ультиматумів. Зміст вимог той самий. Є додаткові моменти: там де вони хотіли фізичного знищення керівництва, то тепер йдеться про якийсь виборчий процес. Я не бачу зміни змісту

Замість конструктиву рф висунула старі ультиматуми: Сибіга підбив підсумки другої зустрічі з росією у Стамбулі

Глава держави додав, що наразі і досі мало тиску на росію, але Україні допомагає зміна риторики Сполучених Штатів.

Мало тиску на росію. У плані проведення операцій нам допомагає риторика Сполучених Штатів, яка почала змінюватись. Ніби Україна програє цю війну, в нас нема інструментів, карт тощо. Зараз це звучить тихіше

Зеленський повідомив, що повернення тіл полеглих відбудеться одразу після обміну полоненими.

Ми не жартуємо ні з нашими військовими, ні з нашими полеглими. Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбутися. Уже був приклад