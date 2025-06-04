Зеленський: вимоги росії майже не змінились з 2022 року, змінились лише формулювання
Київ • УНН
Президент заявив, що вимоги рф щодо України майже не змінилися з 2022 року, змінились лише формулювання. Зеленський також додав, що Україні допомагає зміна риторики США.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що основний зміст російських вимог не відрізняється від тих, які були озвучені у 2022 році. Змінилося лише формулювання, повідомив Глава держави під час брифінгу, пише УНН.
Майже ніяких нема. Я бачу деякі зміни формулювань тих самих ультиматумів. Зміст вимог той самий. Є додаткові моменти: там де вони хотіли фізичного знищення керівництва, то тепер йдеться про якийсь виборчий процес. Я не бачу зміни змісту
Замість конструктиву рф висунула старі ультиматуми: Сибіга підбив підсумки другої зустрічі з росією у Стамбулі03.06.25, 22:47 • 3574 перегляди
Глава держави додав, що наразі і досі мало тиску на росію, але Україні допомагає зміна риторики Сполучених Штатів.
Мало тиску на росію. У плані проведення операцій нам допомагає риторика Сполучених Штатів, яка почала змінюватись. Ніби Україна програє цю війну, в нас нема інструментів, карт тощо. Зараз це звучить тихіше
Доповнення
Зеленський повідомив, що повернення тіл полеглих відбудеться одразу після обміну полоненими.
Ми не жартуємо ні з нашими військовими, ні з нашими полеглими. Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбутися. Уже був приклад