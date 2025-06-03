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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
18:45 • 7174 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

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Замість конструктиву рф висунула старі ультиматуми: Сибіга підбив підсумки другої зустрічі з росією у Стамбулі

Київ • УНН

 • 1274 перегляди

росія не відповіла на документ України щодо завершення війни, надісланий перед перемовинами в Стамбулі. Замість цього, москва висунула старі ультиматуми, що зірвало прогрес.

Замість конструктиву рф висунула старі ультиматуми: Сибіга підбив підсумки другої зустрічі з росією у Стамбулі

росія не надала жодної відповіді на офіційний документ України з баченням завершення війни, надісланий напередодні стамбульських переговорів. Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що замість конструктиву росія висунула старі ультиматуми, чим зірвала можливість досягти прогресу. Про це Сибіга написав в соцмережі Х, передає УНН.

росія не відреагувала на наш документ, в якому викладено бачення України щодо завершення війни. Ми надіслали його заздалегідь до зустрічі. Під час зустрічі наша делегація запитала росіян, які їхні міркування. Вони не надали жодної відповіді. Ні під час зустрічі, ні після неї. Ми вимагаємо відповіді від росії. Кожен день мовчання з їхнього боку доводить їхнє бажання продовжувати війну

 - заявив Сибіга.

Він наголосив, що замість того, щоб відповісти на конструктивні пропозиції у Стамбулі, російська сторона висунула набір старих ультиматумів, які не наближають справжній мир.

"Це суперечить попереднім обіцянкам росії, які були дані зокрема США, що цього тижня в Стамбулі вона запропонує щось реалістичне і здійсненне. Через відсутність конструктивного підходу з боку росії стамбульський формат перетворився на зустрічі щодо обміну військовополоненими. Ми вітаємо прогрес у цій сфері, але можна було би досягти набагато відчутніших результатів у всіх сферах, якби росіяни відповіли Україні взаємністю на її конструктивність", - додав Сибіга.

За його словами, росія досі відкидає будь-які змістовні формати припинення вогню.

Це достатня підстава для наших партнерів запровадити нові санкції проти росії вже зараз. Ми повинні покласти край вбивствам. І якщо нинішні зустрічі не дадуть такого результату і не сприятимуть досягненню миру, все більш очевидним стає, що необхідна зустріч лідерів 

- зазначив міністр.

Нагадаємо

Відмова росії надати Україні свій проєкт "меморандуму" з умовами мирного врегулювання до початку зустрічі двох делегацій у Стамбулі спричинила "непродуктивність" зустрічі та ще більше затягнула переговорний процес.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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