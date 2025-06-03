ISW: Відмова рф надати проєкт "меморандуму" до зустрічі у Стамбулі зірвала переговори

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
2 червня, 18:59 • 21264 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 46864 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 83747 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 95098 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 168712 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 164424 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 162391 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 210654 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 214380 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 123283 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0.9м/с
84%
750мм
Популярнi новини

"Ідіоти": Зеленський різко відреагував на пропозицію росіян про перемир’я на два-три дні

2 червня, 17:29 • 2744 перегляди

Виведення ЗСУ з 4 областей, нейтралітет та проведення виборів: росЗМІ опублікували "мирний меморандум", який рф передала Україні

2 червня, 17:41 • 8362 перегляди

У Трампа відреагували на атаку України по російських аеродромах

2 червня, 18:36 • 6186 перегляди

Ще один крок на шляху до європейської зони вільного роумінгу: Зеленський підписав закон

2 червня, 19:39 • 4702 перегляди

"Незважаючи на спроби росії": Сибіга привітав Анналену Бербок з обранням на посаду президентки Генасамблеї ООН

2 червня, 20:44 • 7446 перегляди
Публікації

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 18:59 • 21267 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

2 червня, 11:49 • 168713 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 336068 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 378157 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 391475 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Марк Рютте

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Сполучені Штати

Туреччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 129269 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 135923 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 214620 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 154320 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 183507 перегляди
Актуальне

The Guardian

Безпілотний літальний апарат

Ту-95

Туполєв Ту-22М

Ту-160

ISW: Відмова рф надати проєкт "меморандуму" до зустрічі у Стамбулі зірвала переговори

Київ • УНН

 • 2156 перегляди

росія не надала Україні проєкт меморандуму до зустрічі в Стамбулі, що затягнуло переговори. рф продовжує вимагати від України значних територіальних і політичних поступок.

ISW: Відмова рф надати проєкт "меморандуму" до зустрічі у Стамбулі зірвала переговори

Відмова росії надати Україні свій проєкт "меморандуму" з умовами мирного врегулювання до початку зустрічі двох делегацій у Стамбулі спричинила "непродуктивність" зустрічі та ще більше затягнула переговорний процес. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики також вказують, що російський варіант "меморандуму" відображає давні публічні вимоги кремля до України піти на значні територіальні та політичні поступки, тоді як росія не робить жодних кроків у відповідь.

Меморандум рф пронизаний її давньою вимогою, щоб будь-яке мирне врегулювання було спрямоване на вирішення передбачуваних росією "корінних причин" війни. ... Ці умови означають вимоги щодо зміни режиму, встановлення проросійського проксі-уряду в Україні та значних обмежень здатності України захищатися від майбутньої російської агресії

- зазначають в ISW.

"Треба ще пару якихось заходів і спробують вести себе як люди": Зеленський прокоментував поведінку делегації рф під час переговорів02.06.25, 20:52 • 2342 перегляди

Там також вказують, що зараз Україна контролює близько двадцяти відсотків Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема п’ять великих міст (Херсон, Запоріжжя, Краматорськ, Костянтинівка та Слов’янськ).

Російські війська не демонстрували здатність захоплювати міста такого розміру з початку 2022 року, і російські військові майже напевно не здатні провести успішну наступальну операцію, щоб захопити одне з цих міст після трьох років війни та деградації

- йдеться у матеріалі.

Аналітики роблять висновок, що росія залишається відданою вимогам, які є нічим іншим, як повною капітуляцією України. При цьому кремль продовжуватиме прагнути досягнути цієї мети до тих пір, поки російський диктатор повірить, що росія може завдати Україні воєнної поразки.

Нагадаємо

Напередодні у Стамбулі пройшов другий раунд перемовин України та росії. Під час цієї зустрічі сторони передали одна одній меморандуми, в яких кожна виклала своє бачення мирного врегулювання агресивної війни рф проти України.

Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, повідомив, що сторони домовилися здійснити черговий обмін військовополоненими. При цьому увага буде акцентуватися на тяжкопоранених та молодих бійцях.

Умєров: росія створює "картинку дипломатії" замість реальних дій щодо миру03.06.25, 00:30 • 1214 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Інститут дослідження війни
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9