ISW: Відмова рф надати проєкт "меморандуму" до зустрічі у Стамбулі зірвала переговори

Відмова росії надати Україні свій проєкт "меморандуму" з умовами мирного врегулювання до початку зустрічі двох делегацій у Стамбулі спричинила "непродуктивність" зустрічі та ще більше затягнула переговорний процес. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики також вказують, що російський варіант "меморандуму" відображає давні публічні вимоги кремля до України піти на значні територіальні та політичні поступки, тоді як росія не робить жодних кроків у відповідь.

Меморандум рф пронизаний її давньою вимогою, щоб будь-яке мирне врегулювання було спрямоване на вирішення передбачуваних росією "корінних причин" війни. ... Ці умови означають вимоги щодо зміни режиму, встановлення проросійського проксі-уряду в Україні та значних обмежень здатності України захищатися від майбутньої російської агресії - зазначають в ISW.

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Там також вказують, що зараз Україна контролює близько двадцяти відсотків Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема п’ять великих міст (Херсон, Запоріжжя, Краматорськ, Костянтинівка та Слов’янськ).

Російські війська не демонстрували здатність захоплювати міста такого розміру з початку 2022 року, і російські військові майже напевно не здатні провести успішну наступальну операцію, щоб захопити одне з цих міст після трьох років війни та деградації - йдеться у матеріалі.

Аналітики роблять висновок, що росія залишається відданою вимогам, які є нічим іншим, як повною капітуляцією України. При цьому кремль продовжуватиме прагнути досягнути цієї мети до тих пір, поки російський диктатор повірить, що росія може завдати Україні воєнної поразки.

Нагадаємо

Напередодні у Стамбулі пройшов другий раунд перемовин України та росії. Під час цієї зустрічі сторони передали одна одній меморандуми, в яких кожна виклала своє бачення мирного врегулювання агресивної війни рф проти України.

Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, повідомив, що сторони домовилися здійснити черговий обмін військовополоненими. При цьому увага буде акцентуватися на тяжкопоранених та молодих бійцях.

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