ISW: Отказ рф предоставить проект "меморандума" до встречи в Стамбуле сорвал переговоры

Отказ россии предоставить Украине свой проект "меморандума" с условиями мирного урегулирования до начала встречи двух делегаций в Стамбуле вызвал "непродуктивность" встречи и еще больше затянул переговорный процесс. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики также указывают, что российский вариант "меморандума" отражает давние публичные требования кремля к Украине пойти на значительные территориальные и политические уступки, тогда как россия не предпринимает никаких шагов в ответ.

Меморандум рф пронизан ее давним требованием, чтобы любое мирное урегулирование было направлено на разрешение предполагаемых россией "коренных причин" войны. ... Эти условия означают требования по изменению режима, установлению пророссийского прокси-правительства в Украине и значительных ограничений способности Украины защищаться от будущей российской агрессии - отмечают в ISW.

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Там также указывают, что сейчас Украина контролирует около двадцати процентов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в частности пять крупных городов (Херсон, Запорожье, Краматорск, Константиновка и Славянск).

Российские войска не демонстрировали способность захватывать города такого размера с начала 2022 года, и российские военные почти наверняка не способны провести успешную наступательную операцию, чтобы захватить один из этих городов после трех лет войны и деградации - говорится в материале.

Аналитики делают вывод, что россия остается преданной требованиям, которые являются ничем иным, как полной капитуляцией Украины. При этом кремль будет продолжать стремиться достичь этой цели до тех пор, пока российский диктатор поверит, что россия может нанести Украине военное поражение.

Напомним

Накануне в Стамбуле прошел второй раунд переговоров Украины и россии. Во время этой встречи стороны передали друг другу меморандумы, в которых каждая изложила свое видение мирного урегулирования агрессивной войны рф против Украины.

Министр обороны Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию, сообщил, что стороны договорились осуществить очередной обмен военнопленными. При этом внимание будет акцентироваться на тяжелораненых и молодых бойцах.

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