Умеров: Россия создает "картинку дипломатии" вместо реальных действий по миру
Киев • УНН
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Россия затягивает время, имитируя переговоры. РФ отвергает прекращение убийств и требует украинские территории в обмен на мир.
россияне снова тянут время, пытаясь создать "картинку дипломатии" для США без реальных действий. Об этом в Facebook написал министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает УНН.
Детали
Он напомнил, что украинская сторона передала россиянам документы о своем видении мирного урегулирования заранее, зато "меморандум" от рф появился только во время встречи.
Что создало предпосылки, чтобы эта встреча не дала тех результатов, которые нужны для окончания войны
По его словам, россия отвергает даже саму идею прекратить убийства.
Именно поэтому мы обращаемся к миру: нужно давление ради настоящего мира, а не имитации переговоров
Он добавил, что Украина "остается на позициях силы, принципиальности и здравого смысла".
"Мы хотим мира. Но не любой ценой. И не на условиях агрессора", - резюмировал Умеров.
Напомним
Председатель украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров заявил, что только сегодня, 2 июня, во время переговоров делегаций в Стамбуле россия передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня.
Впоследствии Axios со ссылкой на Умерова сообщило, что позиция кремля фактически остается неизменной: страна-агрессор требует полностью вывести войска Украины из областей, которые уже частично захватила.
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