Умеров: Россия создает "картинку дипломатии" вместо реальных действий по миру

россияне снова тянут время, пытаясь создать "картинку дипломатии" для США без реальных действий. Об этом в Facebook написал министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает УНН.

Детали

Он напомнил, что украинская сторона передала россиянам документы о своем видении мирного урегулирования заранее, зато "меморандум" от рф появился только во время встречи.

Что создало предпосылки, чтобы эта встреча не дала тех результатов, которые нужны для окончания войны - отметил Умеров.

По его словам, россия отвергает даже саму идею прекратить убийства.

Именно поэтому мы обращаемся к миру: нужно давление ради настоящего мира, а не имитации переговоров - подчеркнул министр обороны.

Он добавил, что Украина "остается на позициях силы, принципиальности и здравого смысла".

"Мы хотим мира. Но не любой ценой. И не на условиях агрессора", - резюмировал Умеров.

Напомним

Председатель украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров заявил, что только сегодня, 2 июня, во время переговоров делегаций в Стамбуле россия передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня.

Впоследствии Axios со ссылкой на Умерова сообщило, что позиция кремля фактически остается неизменной: страна-агрессор требует полностью вывести войска Украины из областей, которые уже частично захватила.

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