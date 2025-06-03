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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
18:59 • 17117 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

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Умєров: росія створює "картинку дипломатії" замість реальних дій щодо миру

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що росія затягує час, імітуючи переговори. рф відкидає припинення вбивств і вимагає українські території в обмін на мир.

Умєров: росія створює "картинку дипломатії" замість реальних дій щодо миру

росіяни знову тягнуть час, намагаючись створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій. Про це у Facebook написав міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє УНН.

Деталі

Він нагадав, що українська сторона передала росіянам документи щодо свого бачення мирного врегулювання заздалегід, натомість "меморандум" від рф з’явився лише під час зустрічі.

Що створило передумови, щоб ця зустріч не дала тих результатів, які потрібні для закінчення війни

- зазначив Умєров.

За його словами, росія відкидає навіть саму ідею припинити вбивства.

Саме тому ми звертаємось до світу: потрібен тиск заради справжнього миру, а не імітації переговорів

- підкреслив міністр оборони.

Він додав, що Україна "залишається на позиціях сили, принциповості й здорового глузду".

"Ми хочемо миру. Але не будь-якою ціною. І не на умовах агресора", - резюмував Умєров.

Нагадаємо

Голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що лише сьогодні, 2 червня, під час переговорів делегацій у Стамбулі росія передала Україні свій "меморандум" щодо припинення вогню.

Згодом Axios із посиланням на Умєрова повідомило, що позиція кремля фактично залишається незмінною: країна-агресорка вимагає повністю вивести війська України з областей, які вже частково захопила.

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія02.06.25, 21:59 • 17055 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Рустем Умєров
Україна
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