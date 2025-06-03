Умєров: росія створює "картинку дипломатії" замість реальних дій щодо миру
Київ • УНН
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що росія затягує час, імітуючи переговори. рф відкидає припинення вбивств і вимагає українські території в обмін на мир.
росіяни знову тягнуть час, намагаючись створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій. Про це у Facebook написав міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє УНН.
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Він нагадав, що українська сторона передала росіянам документи щодо свого бачення мирного врегулювання заздалегід, натомість "меморандум" від рф з’явився лише під час зустрічі.
Що створило передумови, щоб ця зустріч не дала тих результатів, які потрібні для закінчення війни
За його словами, росія відкидає навіть саму ідею припинити вбивства.
Саме тому ми звертаємось до світу: потрібен тиск заради справжнього миру, а не імітації переговорів
Він додав, що Україна "залишається на позиціях сили, принциповості й здорового глузду".
"Ми хочемо миру. Але не будь-якою ціною. І не на умовах агресора", - резюмував Умєров.
Нагадаємо
Голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що лише сьогодні, 2 червня, під час переговорів делегацій у Стамбулі росія передала Україні свій "меморандум" щодо припинення вогню.
Згодом Axios із посиланням на Умєрова повідомило, що позиція кремля фактично залишається незмінною: країна-агресорка вимагає повністю вивести війська України з областей, які вже частково захопила.
Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія02.06.25, 21:59 • 17055 переглядiв