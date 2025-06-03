Умєров: росія створює "картинку дипломатії" замість реальних дій щодо миру

росіяни знову тягнуть час, намагаючись створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій. Про це у Facebook написав міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє УНН.

Він нагадав, що українська сторона передала росіянам документи щодо свого бачення мирного врегулювання заздалегід, натомість "меморандум" від рф з’явився лише під час зустрічі.

Що створило передумови, щоб ця зустріч не дала тих результатів, які потрібні для закінчення війни

За його словами, росія відкидає навіть саму ідею припинити вбивства.

Саме тому ми звертаємось до світу: потрібен тиск заради справжнього миру, а не імітації переговорів