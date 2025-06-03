Вместо конструктива рф выдвинула старые ультиматумы: Сибига подвел итоги второй встречи с россией в Стамбуле

россия не предоставила никакого ответа на официальный документ Украины с видением завершения войны, направленный накануне стамбульских переговоров. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что вместо конструктива россия выдвинула старые ультиматумы, чем сорвала возможность достичь прогресса. Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает УНН.

россия не отреагировала на наш документ, в котором изложено видение Украины по завершению войны. Мы направили его заранее до встречи. Во время встречи наша делегация спросила россиян, каковы их соображения. Они не предоставили никакого ответа. Ни во время встречи, ни после нее. Мы требуем ответа от россии. Каждый день молчания с их стороны доказывает их желание продолжать войну

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы ответить на конструктивные предложения в Стамбуле, российская сторона выдвинула набор старых ультиматумов, которые не приближают настоящий мир.

"Это противоречит предыдущим обещаниям россии, которые были даны в частности США, что на этой неделе в Стамбуле она предложит что-то реалистичное и осуществимое. Из-за отсутствия конструктивного подхода со стороны россии стамбульский формат превратился во встречи по обмену военнопленными. Мы приветствуем прогресс в этой сфере, но можно было бы достичь гораздо более ощутимых результатов во всех сферах, если бы россияне ответили Украине взаимностью на ее конструктивность", - добавил Сибига.

По его словам, россия до сих пор отвергает любые содержательные форматы прекращения огня.

Это достаточное основание для наших партнеров ввести новые санкции против россии уже сейчас. Мы должны положить конец убийствам. И если нынешние встречи не дадут такого результата и не будут способствовать достижению мира, все более очевидным становится, что необходима встреча лидеров