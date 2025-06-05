"Нужны более сильные санкции как со стороны США, так и ЕС" - президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По итогам разговоров он отметил необходимость усилить санкционное давление на Россию как со стороны США, так и со стороны Евросоюза. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (Twitter), передает УНН.

Европа едина, поскольку Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины. Война должна закончиться. Украина была конструктивной в переговорах. Нужны более сильные санкции как со стороны Конгресса США, так и со стороны Европейского Союза, чтобы оказывать давление на Россию - говорится в публикации.

Кроме того, Стубб заверил, что "тесное сотрудничество между членами и партнерами Альянса будет продолжаться". В частности, он поблагодарил сенаторов США Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя.

Напомним

В среду, 04 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, во время которой обсудили результаты визита в Берлин и ключевые итоги второй встречи в Стамбуле. Главная тема - обмен пленными, отказ россии от деэскалации и необходимость усиления санкций против агрессора.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Соединенные Штаты обратился к сенаторам. Он поблагодарил их за помощь и поддержку, которую США предоставили Украине и призвал усилить санкции против государства-агрессора.

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