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россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль
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"Нужны более сильные санкции как со стороны США, так и ЕС" - президент Финляндии

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Александр Стубб подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на Россию со стороны США и Евросоюза. Он заверил в тесном сотрудничестве между членами и партнерами Альянса.

"Нужны более сильные санкции как со стороны США, так и ЕС" - президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По итогам разговоров он отметил необходимость усилить санкционное давление на Россию как со стороны США, так и со стороны Евросоюза. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (Twitter), передает УНН.

Европа едина, поскольку Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины. Война должна закончиться. Украина была конструктивной в переговорах. Нужны более сильные санкции как со стороны Конгресса США, так и со стороны Европейского Союза, чтобы оказывать давление на Россию

- говорится в публикации.

Кроме того, Стубб заверил, что "тесное сотрудничество между членами и партнерами Альянса будет продолжаться". В частности, он поблагодарил сенаторов США Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя.

Напомним

В среду, 04 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, во время которой обсудили результаты визита в Берлин и ключевые итоги второй встречи в Стамбуле. Главная тема - обмен пленными, отказ россии от деэскалации и необходимость усиления санкций против агрессора. 

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Соединенные Штаты обратился к сенаторам. Он поблагодарил их за помощь и поддержку, которую США предоставили Украине и призвал усилить санкции против государства-агрессора.

Зеленский и премьер Финляндии обсудили инвестиции в производство украинского оружия и масштабирование "Линии дронов"02.06.25, 14:14 • 5342 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Александр Стабб
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Европейский Союз
Финляндия
Андрій Єрмак
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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