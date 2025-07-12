Зеленский может посетить конференцию "Хельсинки+50" в Финляндии: пригласили и россиян

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить конференцию "Хельсинки+50", которая состоится в Финляндии 31 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Детали

Отмечается, что мероприятие будет посвящено 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта. Программой предусмотрены выступления министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен и президента страны Александера Стубба.

Мы получили от окружения Зеленского предварительный зеленый свет, поэтому смогли внести его имя в программу - сообщил руководитель секретариата председательства Финляндии в ОБСЕ Юни Лааксонен.

Он также отметил, что приглашение отправлено и представителям России.

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Справка

Конференция "Хельсинки+50" будет проходить в период председательства Финляндии в ОБСЕ. Хельсинкский заключительный акт был принят в рамках ее предшественницы – Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

СБСЕ, проходившее с 3 июля 1973 года по 1 августа 1975 года с участием 33 европейских государств, США и Канады, завершилось подписанием главами государств и правительств в Хельсинки Заключительного акта, который определил основы сотрудничества государств в Европе и стал долгосрочной программой действий, направленной на строительство единой, мирной, демократической и процветающей Европы.

Напомним

10 июля Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Риме во время Конференции по восстановлению Украины. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, поддержку оборонного производства Украины и совместное производство оружия, а также вызовы для Европы из-за сотрудничества России с союзниками.

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