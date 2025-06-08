"Это неправильное направление": премьер Финляндии раскритиковал попытки Трампа смягчить проект о санкциях США против рф
Киев • УНН
Премьер Финляндии раскритиковал попытки главы Белого дома ослабить санкции против рф. Он призвал США принять пакет ограничений, подготовленный сенатором Грэмом, чтобы принудить путина к переговорам.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал "неправильным направлением" попытки президента США Дональда Трампа смягчить законопроект о санкциях против рф. Об этом сообщает Yle, информирует УНН.
Детали
"Я надеюсь, что Соединенные Штаты проголосуют как можно быстрее и в полном объеме", - сказал финский политик.
По его словам, пакет, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, очень мощный.
Решения нужно принимать сейчас. Надо заставить путина сесть за стол переговоров
Он добавил, что Европейский Союз "сделает все возможное, чтобы помочь".
Контекст
Накануне Wall Street Journal сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пытается убедить сенатора-республиканца Линдси Грэма существенно ослабить его законопроект о санкциях против россии на фоне намерений Белого дома наладить отношения с государством-агрессором.
По информации издания, Белый дом связывался с офисом Грэма, предлагая добавить в документ исключения, которые бы позволили Трампу самому выбирать, против кого и чего вводить санкции.
Сам Трамп заявил о возможности применения дополнительных санкций против рф, но только "если это будет необходимо".
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