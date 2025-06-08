"Это неправильное направление": премьер Финляндии раскритиковал попытки Трампа смягчить проект о санкциях США против рф

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал "неправильным направлением" попытки президента США Дональда Трампа смягчить законопроект о санкциях против рф. Об этом сообщает Yle, информирует УНН.

Детали

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты проголосуют как можно быстрее и в полном объеме", - сказал финский политик.

По его словам, пакет, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, очень мощный.

Решения нужно принимать сейчас. Надо заставить путина сесть за стол переговоров - подчеркнул Орпо.

Он добавил, что Европейский Союз "сделает все возможное, чтобы помочь".

Контекст

Накануне Wall Street Journal сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пытается убедить сенатора-республиканца Линдси Грэма существенно ослабить его законопроект о санкциях против россии на фоне намерений Белого дома наладить отношения с государством-агрессором.

По информации издания, Белый дом связывался с офисом Грэма, предлагая добавить в документ исключения, которые бы позволили Трампу самому выбирать, против кого и чего вводить санкции.

Сам Трамп заявил о возможности применения дополнительных санкций против рф, но только "если это будет необходимо".

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