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"Это неправильное направление": премьер Финляндии раскритиковал попытки Трампа смягчить проект о санкциях США против рф

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Премьер Финляндии раскритиковал попытки главы Белого дома ослабить санкции против рф. Он призвал США принять пакет ограничений, подготовленный сенатором Грэмом, чтобы принудить путина к переговорам.

"Это неправильное направление": премьер Финляндии раскритиковал попытки Трампа смягчить проект о санкциях США против рф

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал "неправильным направлением" попытки президента США Дональда Трампа смягчить законопроект о санкциях против рф. Об этом сообщает Yle, информирует УНН.

Детали

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты проголосуют как можно быстрее и в полном объеме", - сказал финский политик.

По его словам, пакет, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, очень мощный.

Решения нужно принимать сейчас. Надо заставить путина сесть за стол переговоров

- подчеркнул Орпо.

Он добавил, что Европейский Союз "сделает все возможное, чтобы помочь".

Контекст

Накануне Wall Street Journal сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пытается убедить сенатора-республиканца Линдси Грэма существенно ослабить его законопроект о санкциях против россии на фоне намерений Белого дома наладить отношения с государством-агрессором.

По информации издания, Белый дом связывался с офисом Грэма, предлагая добавить в документ исключения, которые бы позволили Трампу самому выбирать, против кого и чего вводить санкции.

Сам Трамп заявил о возможности применения дополнительных санкций против рф, но только "если это будет необходимо".

"Это не только пряники": Сенат США готовит сокрушительные санкции против россии из-за действий путина в Украине05.06.25, 16:20 • 80074 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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