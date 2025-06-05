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"Это не только пряники": Сенат США готовит сокрушительные санкции против россии из-за действий путина в Украине

Киев • УНН

 • 11778 просмотра

Сенатор Линдси Грэм заявил, что Сенат планирует принять закон о санкциях против россии. Он считает, что Трамп может закончить войну между россией и Украиной.

"Это не только пряники": Сенат США готовит сокрушительные санкции против россии из-за действий путина в Украине

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что в Сенате планируют принять закон о введении разрушительных санкций против россии в ответ на действия владимира путина в отношении Украины. Об этом он написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

По словам Грэма, учитывая поведение путина и его нежелание "действовать здраво", то есть, прекратить огонь, Сенат вскоре предоставит Дональду Трампу больше инструментов.

Это будут не только "пряники"

- написал сенатор.

Он добавил, что считает Трампа "единственным человеком, который может закончить войну между россией и Украиной честно и справедливо". В то же время, он добавил, что необходимо изменить подходы к российскому диктатору.

Напомним

Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавнюю операцию СБУ "Паутина" по уничтожению стратегической авиации в рф. Он назвал атаку дронов Украины "сильной и крутой", но выразил обеспокоенность, что это может усложнить его миссию по прекращению огня из-за возможной эскалации.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаполитикаНовости Мира
Сенат Соединенных Штатов Америки
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Украина
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