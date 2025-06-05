"Это не только пряники": Сенат США готовит сокрушительные санкции против россии из-за действий путина в Украине
Киев • УНН
Сенатор Линдси Грэм заявил, что Сенат планирует принять закон о санкциях против россии. Он считает, что Трамп может закончить войну между россией и Украиной.
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что в Сенате планируют принять закон о введении разрушительных санкций против россии в ответ на действия владимира путина в отношении Украины. Об этом он написал в соцсети Х, передает УНН.
Детали
По словам Грэма, учитывая поведение путина и его нежелание "действовать здраво", то есть, прекратить огонь, Сенат вскоре предоставит Дональду Трампу больше инструментов.
Это будут не только "пряники"
Он добавил, что считает Трампа "единственным человеком, который может закончить войну между россией и Украиной честно и справедливо". В то же время, он добавил, что необходимо изменить подходы к российскому диктатору.
Напомним
Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавнюю операцию СБУ "Паутина" по уничтожению стратегической авиации в рф. Он назвал атаку дронов Украины "сильной и крутой", но выразил обеспокоенность, что это может усложнить его миссию по прекращению огня из-за возможной эскалации.