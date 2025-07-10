Зеленський у Римі зустрівся з прем’єром Фінляндії: обговорили ситуацію на фронті та спільне виробництво зброї

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
16:18 • 1980 перегляди
Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
Ексклюзив
14:43 • 32507 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
13:59 • 49024 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
13:33 • 27987 перегляди
Україна залучила 10 млрд євро: Зеленський заявив, що на Конференції з відбудови підписано 200 угод
Ексклюзив
13:06 • 27893 перегляди
Скасування маркетингу знищує аптеки - економіст Кушнірук
11:35 • 27745 перегляди
Кількість жертв серед цивільних в Україні за червень досягла максимуму за три роки: місія ООН з прав людини
10 липня, 10:35 • 44360 перегляди
ЄС запускає новий фонд для відбудови України і оголосив про можливість залучити до €10 млрд
10 липня, 09:06 • 25923 перегляди
Убивство співробітника СБУ в Києві: відкрито кримінальне провадження
10 липня, 05:46 • 30249 перегляди
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки
10 липня, 05:30 • 83681 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
40%
742мм
Популярнi новини
Для відбудови України потрібен новий "План Маршалла" - Келлог10 липня, 07:25 • 33528 перегляди
Смертельна стрілянина в Києві: вбито поковника СБУ Івана Воронича10 липня, 08:58 • 39646 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими12:07 • 51088 перегляди
Пекін відреагував на затримання в Україні китайців за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"14:36 • 22009 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю15:21 • 18815 перегляди
Публікації
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю15:21 • 18918 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
14:43 • 32507 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
Ексклюзив
13:59 • 49024 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими12:07 • 51197 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит 10 липня, 05:30 • 83681 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Рим
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 152355 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 281073 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 459463 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 287647 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 395669 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Signal
Збиття Boeing 777 біля Донецька
Бук (ЗРК)

Зеленський у Римі зустрівся з прем’єром Фінляндії: обговорили ситуацію на фронті та спільне виробництво зброї

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Римі. Сторони обговорили ситуацію на полі бою, підтримку оборонного виробництва України та спільне виробництво зброї, а також виклики для Європи через співпрацю росії з союзниками.

Зеленський у Римі зустрівся з прем’єром Фінляндії: обговорили ситуацію на фронті та спільне виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський у Римі провів зустріч з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Обговорили ситуацію на полі бою, а також підтримку оборонного виробництва України та спільне виробництво зброї. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Подякував прем’єр-міністру Фінляндії Петтері Орпо за послідовну допомогу Україні та за вагому присутність фінських компаній на конференції з відбудови. Особливо важлива присутність оборонного сектору. Розповів про ситуацію на полі бою, про збільшення російських масованих атак на наші міста. Саме тому підтримка оборонного виробництва України, збільшення кількості дронів, створення спільних підприємств зараз абсолютний пріоритет. Це найшвидший шлях боротися зі збільшенням кількості російсько-іранських "шахедів"

- сказав Зеленський.

Деталі

Він також повідомив, що сторони обговорили виклики для Європи, які виникають через співпрацю росії з її союзниками в Тихоокеанському регіоні, зазначивши, що необхідно спільно цьому протидіяти.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Йшлося про масовані обстріли рф, збільшення інвестицій в українське виробництво дронів та ситуацію на полі бою.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Петтері Орпо
Рим
Шахед-136
Фінляндія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9