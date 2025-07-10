Зеленський у Римі зустрівся з прем’єром Фінляндії: обговорили ситуацію на фронті та спільне виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський у Римі провів зустріч з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Обговорили ситуацію на полі бою, а також підтримку оборонного виробництва України та спільне виробництво зброї. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Подякував прем’єр-міністру Фінляндії Петтері Орпо за послідовну допомогу Україні та за вагому присутність фінських компаній на конференції з відбудови. Особливо важлива присутність оборонного сектору. Розповів про ситуацію на полі бою, про збільшення російських масованих атак на наші міста. Саме тому підтримка оборонного виробництва України, збільшення кількості дронів, створення спільних підприємств зараз абсолютний пріоритет. Це найшвидший шлях боротися зі збільшенням кількості російсько-іранських "шахедів" - сказав Зеленський.

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Він також повідомив, що сторони обговорили виклики для Європи, які виникають через співпрацю росії з її союзниками в Тихоокеанському регіоні, зазначивши, що необхідно спільно цьому протидіяти.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Йшлося про масовані обстріли рф, збільшення інвестицій в українське виробництво дронів та ситуацію на полі бою.