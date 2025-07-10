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Масовані обстріли з боку рф та збільшення інвестицій в українське виробництво дронів: Зеленський зустрівся із Мерцом

Київ • УНН

 • 676 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, обговоривши масовані обстріли рф, збільшення інвестицій в українське виробництво дронів та ситуацію на полі бою. Німеччина підтвердила підтримку України на шляху до європейської інтеграції та закликала Словаччину розблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти росії.

Масовані обстріли з боку рф та збільшення інвестицій в українське виробництво дронів: Зеленський зустрівся із Мерцом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Йшлося про масовані обстріли рф, збільшення інвестицій в українське виробництво дронів та ситуацію на полі бою, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави подякував Німеччині за європейське лідерство у військовій підтримці України та окремо відзначив внесок ФРН у посилення української ППО – постачання систем Patriot і IRIS-T.

Володимир Зеленський висловив вдячність Фрідріху Мерцу за участь у Конференції з питань відновлення України URC 2025 і важливі сигнали на підтримку нашої країни, які прозвучали в його виступі.

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Канцлер Німеччини зазначив, що успішна європейська інтеграція України також сприятиме відбудові, і запевнив у повній підтримці з боку ФРН на цьому шляху. Крім того, він закликав Словаччину припинити блокування 18-го пакета санкцій ЄС проти росії.

Глава держави поінформував про масовані обстріли з боку рф і російську тактику залякування людей.

Лідери обговорили розширення оборонної співпраці. Президент розповів про застосування дронів-перехоплювачів, за допомогою яких під час однієї російської атаки вже вдається збивати десятки "шахедів", і закликав до збільшення інвестицій у їх виробництво.

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Канцлер ФРН засудив масовані російські удари, яких росія завдає по цивільних ледь не щоночі.

Окремо йшлося про ситуацію на полі бою. Володимир Зеленський наголосив, що російські окупанти зараз не мають просування на фронті та платять високу ціну за свої наступальні спроби.

Президент подякував Німеччині за готовність допомогти із закупівлею ефективної американської зброї, яка рятує життя.

Зеленський і Мерц також обговорили важливість посилення трансатлантичної єдності, скоординували наступні кроки в дипломатії та домовилися бути в постійному контакті.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
MIM-104 Patriot
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
IRIS-T
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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