Мерц про війну рф проти України: дипломатичні засоби вичерпані

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, говорячи про війну рф проти України, заявив, що дипломатичні засоби вичерпані, пише УНН з посиланням на tagesschau.

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Мерц пообіцяв подальшу німецьку допомогу Україні.

"Дипломатичні засоби вичерпані", - сказав він під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі.

Він розкритикував росію за те, що вона вночі здійснила серйозні атаки на цивільні цілі в Україні.

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