Мерц про війну рф проти України: дипломатичні засоби вичерпані
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у Бундестазі, що дипломатичні засоби для вирішення питання війни рф проти України вичерпані. Він пообіцяв подальшу допомогу Україні та розкритикував росію за атаки на цивільні цілі.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, говорячи про війну рф проти України, заявив, що дипломатичні засоби вичерпані, пише УНН з посиланням на tagesschau.
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Мерц пообіцяв подальшу німецьку допомогу Україні.
"Дипломатичні засоби вичерпані", - сказав він під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі.
Він розкритикував росію за те, що вона вночі здійснила серйозні атаки на цивільні цілі в Україні.
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