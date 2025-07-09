Мерц о войне РФ против Украины: дипломатические средства исчерпаны
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в Бундестаге, что дипломатические средства для решения вопроса войны РФ против Украины исчерпаны. Он пообещал дальнейшую помощь Украине и раскритиковал Россию за атаки на гражданские цели.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря о войне РФ против Украины, заявил, что дипломатические средства исчерпаны, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.
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Мерц пообещал дальнейшую немецкую помощь Украине.
"Дипломатические средства исчерпаны", - сказал он во время дебатов по бюджету в Бундестаге.
Он раскритиковал Россию за то, что она ночью совершила серьезные атаки на гражданские цели в Украине.
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