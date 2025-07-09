Мерц о войне РФ против Украины: дипломатические средства исчерпаны

Канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря о войне РФ против Украины, заявил, что дипломатические средства исчерпаны, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

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Мерц пообещал дальнейшую немецкую помощь Украине.

"Дипломатические средства исчерпаны", - сказал он во время дебатов по бюджету в Бундестаге.

Он раскритиковал Россию за то, что она ночью совершила серьезные атаки на гражданские цели в Украине.

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