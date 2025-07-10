Массированные обстрелы со стороны рф и увеличение инвестиций в украинское производство дронов: Зеленский встретился с Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Речь шла о массированных обстрелах рф, увеличении инвестиций в украинское производство дронов и ситуации на поле боя, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил Германию за европейское лидерство в военной поддержке Украины и отдельно отметил вклад ФРГ в усиление украинской ПВО – поставки систем Patriot и IRIS-T.

Владимир Зеленский выразил благодарность Фридриху Мерцу за участие в Конференции по вопросам восстановления Украины URC 2025 и важные сигналы в поддержку нашей страны, прозвучавшие в его выступлении.

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Канцлер Германии отметил, что успешная европейская интеграция Украины также будет способствовать восстановлению, и заверил в полной поддержке со стороны ФРГ на этом пути. Кроме того, он призвал Словакию прекратить блокирование 18-го пакета санкций ЕС против россии.

Глава государства проинформировал о массированных обстрелах со стороны рф и российской тактике запугивания людей.

Лидеры обсудили расширение оборонного сотрудничества. Президент рассказал о применении дронов-перехватчиков, с помощью которых во время одной российской атаки уже удается сбивать десятки "шахедов", и призвал к увеличению инвестиций в их производство.

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Канцлер ФРГ осудил массированные российские удары, которые россия наносит по гражданским едва ли не каждую ночь.

Отдельно речь шла о ситуации на поле боя. Владимир Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты сейчас не имеют продвижения на фронте и платят высокую цену за свои наступательные попытки.

Президент поблагодарил Германию за готовность помочь с закупкой эффективного американского оружия, которое спасает жизни.

Зеленский и Мерц также обсудили важность усиления трансатлантического единства, скоординировали следующие шаги в дипломатии и договорились быть в постоянном контакте.

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